شاهد.. برشلونة يهزم إسبانيول ويحرز لقب الدوري الإسباني للمرة 27

ضمن برشلونة لقب بطل الدوري الاسباني لكرة القدم للمرة 27 في تاريخه، والأولى منذ عام 2019 على أرض جاره ومضيفه إسبانيول بالفوز عليه 4-2 وبالتالي زاد من صعوبة مهمته في البقاء في الدرجة الاولى الأحد في الجولة الـ34 من الليغا.

وحسم برشلونة نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية بينها ثنائية لهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 11 و40 رافعا رصيده الى 21 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، وهدف للمدافع أليخاندرو بالديه هو الأول له بألوان النادي الكاتالوني (20).

هل سيكون هدف ليفاندوفسكي في شباك إسبانيول هو هدف اللقب الـ27 لبرشلونة؟#الدوري_الاسباني #برشلونة_اسبانيول pic.twitter.com/X7ALb3a7ze — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2023

وعزز المدافع الآخر الدولي الفرنسي جول كونديه تقدم برشلونة في الشوط الثاني بهدف رابع (53)، فيما سجل البديل خافي بوادو (74) وخوسيلو (90+2) هدفي الشرف لأصحاب الأرض (74).

وحقق برشلونة الأهم لأنه كان بحاجة الى الفوز لحسم اللقب قبل 4 جولات من نهاية الموسم، وكان له ما أراد فعزز موقعه في الصدارة برصيد 85 نقطة بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي بطل الموسم الماضي ريال مدريد، وهو فارق لا يمكن تعويضه.

وهو اللقب الثاني لبرشلونة بقيادة مدربه لاعب وسطه الدولي السابق تشافي هرنانديز بعد الاول في مسابقة الكأس السوبر المحلية مطلع العام الحالي في العاصمة السعودية الرياض.

في المقابل، زادت مهمة إسبانيول في البقاء صعوبة بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ 19 قبل الأخير.

واندفع إسبانيول منذ البداية لكن دون خطورة على مرمى الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، فيما كان برشلونة الأكثر خطورة وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عبر بيدري الذي تلقى كرة على طبق من ذهب من المدافع الفرنسي جول كونديه داخل المنطقة سددها بيمناه بجوار القائم الايمن (6).

🏆📺ملخص رباعية برشلونة @fcbarcelona_ara في مرمى إسبانيول و تتويجهم أبطالا لـ #LaLigaSantander لموسم 2022/2023 pic.twitter.com/LSfwvb95fR — LaLiga (@LaLigaArab) May 14, 2023

ونجح ليفاندوفسكي في منح التقدم لبرشلونة عندما استغل كرة عرضية لبالديه من الجهة اليسرى فتابعها بركبته اليسرى من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (11).

وأضاف بالديه الهدف الثاني مستغلا تمريرة عرضية لبيدري تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (20).

وكاد ليفاندوفسكي يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة قوية زاحفة بيسراه ابعدها الحارس باتشيكو الى ركنية (24)، قبل أن يفعلها في الدقيقة 40 اثر تمريرة عرضية للبرازيلي رافينيا من داخل المنطقة تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (40).

وأهدر المهاجم السابق لبرشلونة الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت فرصة ذهبية لتقليص الفارق عندما تلقى كرة داخل المنطقة هيأها لنفسه وسددها قوية ابعدها تير شتيغن الى ركنية لم تثمر (45).

وعزز كونديه تقدم برشلونة بهدف رابع بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للدولي الهولندي فرينكي دي يونغ (53).

🙌 الماضي لك والحاضر لك وبكره لك 💙❤️ pic.twitter.com/6ou9XNZe48 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 14, 2023

وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف الشرف للضيوف بتصديه لتسديدة قوية للبديل خافي بوادو (70).

ونجح بوادو في محاولته الثانية عندما تلقى كرة خلف الدفاع وانفرد بتير شتيغن قبل أن يلعبها ساقطة من خارج المنطقة داخل المرمى الخالي (74).

وسجل خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع مستغلا كرة مرتدة مع القائم الأيسر.