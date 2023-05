بالفيديو.. تعاطف كبير مع بكاء بوغبا بعد إصابته مجددا ويوفنتوس يسكت عن مدة غيابه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين تعرض لاعب الوسط بول بوغبا لإصابة في الفخذ خلال الفوز 2-صفر على كريمونيزي أمس الأحد، مما يرجح غيابه حتى نهاية الموسم.

وعانى اللاعب الفرنسي من عدة إصابات هذا الموسم، وخاض‭ ‬نحو 20 دقيقة فقط أمام كريمونيزي أول بداية له لاعبًا أساسيا منذ أبريل/نيسان 2022، قبل التعرض للإصابة مجددا ليغادر الملعب باكيا.

Paul Pogba's first start of the season ended with an injury 24 minutes into the match. DEVASTATING 🥺

TOUGH YEAR FOR POGBA pic.twitter.com/kRi68UAzqv

— Foulside (@thefoulside) May 14, 2023