بالفيديو.. تعاطف كبير مع بكاء بوغبا بعد إصابته مجددا ويوفنتوس يسكت عن مدة غيابه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين تعرض لاعب الوسط بول بوغبا لإصابة في الفخذ خلال الفوز 2-صفر على كريمونيزي أمس الأحد، مما يرجح غيابه حتى نهاية الموسم.

وعانى اللاعب الفرنسي من عدة إصابات هذا الموسم، وخاض‭ ‬نحو 20 دقيقة فقط أمام كريمونيزي أول بداية له لاعبًا أساسيا منذ أبريل/نيسان 2022، قبل التعرض للإصابة مجددا ليغادر الملعب باكيا.

Paul Pogba's first start of the season ended with an injury 24 minutes into the match. DEVASTATING 🥺 TOUGH YEAR FOR POGBA pic.twitter.com/kRi68UAzqv — Foulside (@thefoulside) May 14, 2023

وشارك اللاعب البالغ عمره 30 عاما والفائز بكأس العالم، في 161 دقيقة فقط في كل المسابقات مع يوفنتوس هذا الموسم.

ووفقا لبيان النادي، فإن بوغبا تم تشخصيه بإصابة في الفخذ الأيسر.

تحديث طبي | بول بوجبا أظهرت الاختبارات التشخيصية التي خضع لها بول بوجبا هذا الصباح في المركز الطبي إصابة منخفضة الدرجة في الفخذ المستقيمة في الرجل اليسرى. بدأ اللاعب بالفعل برنامجه لإعادة التأهيل. pic.twitter.com/NDGRqsEVHG — JuventusFC (@Juventusfcar) May 15, 2023

ولم يحدد النادي مدة غياب اللاعب، لكن شبكة "سبورت ميدياست" أشارت إلى أن فترة العلاج قد تبلغ 20 يوما.

ويخوض يوفنتوس مباراته الأخيرة هذا الموسم أمام أودينيزي في الرابع من يونيو/حزيران المقبل، مما يعني أن بوغبا سيغيب لنهاية الموسم على الأرجح.

وكسب بوغبا تعاطف عشاق كرة القدم حول العالم، بعد أن خرج مصابا وهو يبكي من الحزن على ما أصابه.

وأظهر يوفنتوس دعمه للاعبه الفرنسي، حيث نشر صورة لبوغبا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتعبير عن مساندته بعد الإصابة، في حين لم يصدر أي بيان يتعلق بماهية الإصابة ومدة الغياب المتوقعة للاعب، تزامنا مع اقتراب نهاية الموسم الجاري.

وأبدى ناشطون رياضيون وحسابات رياضية عبر المنصات تعاطفهم مع اللاعب، الذي أثرت الإصابات على مسيرته بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وقال مراسل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية في إيطاليا حسين ياسين، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، "أسوأ اللحظات في عالم كرة القدم هي مشاهدة اللاعبين هكذا، موهبة كبيرة جدا أنهكتها الإصابات، حرمت محبي فرنسا ويوفنتوس وكرة القدم من مشاهدة نجم كبير".

وكتب مدون "سيذكر التاريخ أن أفضل لاعب وسط دمرته الإصابات"، في حين توقع آخر اعتزال بوغبا، قائلا عنه في كلمات مؤثرة "أحد أمتع لاعبي الوسط عبر التاريخ لكن دمرته الإصابات، ومن الصعب أن يتكرر لاعب بقيمته الفنية وموهبته العالية والممتعة، وسيبقى من أمتع اللاعبين الذين رأيتهم وأكثر لاعب عشقته، وداعًا بوغبا".

يخرج متأثراً وباكياً.. بول بوغبا لاعب يوفنتوس يخرج من المباراة بسبب الإصابة.. شاهد الحالة كاملة..#يوفنتوس_كريمونيزي #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/P9y0EylTlo — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 14, 2023