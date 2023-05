هل يخسر ريال مدريد إداريا أمام خيتافي؟.. خطأ في استبدال أسينسيو يثير الجدل

شهدت مباراة ريال مدريد وضيفه خيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم حالة تحكيمية مثيرة للجدل من الممكن أن تتسبب في خسارة النادي "الملكي" النقاط الثلاث.

وكان ريال مدريد قد هزم خيتافي بنتيجة 1-0، وسجل الهدف ماركو أسينسيو في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

وعند الدقيقة الـ84 قرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد استبدال أسينسيو والدفع بزميله ألفارو أدرويوزولا، لكن إصابة إدوارد كامافينغا غيرت خطته.

Did chaotic Camavinga substitution see Real Madrid field ineligible player against Getafe?

According to the laws of the game, Real Madrid should not have been allowed to bring Eduardo Camavinga off instead of Marco Asensio.#RealMadridGetafehttps://t.co/DxrGX4QjCi https://t.co/oFjEhBJIuY

— Family History (@FamilyHistoryTW) May 14, 2023