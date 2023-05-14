هل يخسر ريال مدريد إداريا أمام خيتافي؟.. خطأ في استبدال أسينسيو يثير الجدل

شهدت مباراة ريال مدريد وضيفه خيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم حالة تحكيمية مثيرة للجدل من الممكن أن تتسبب في خسارة النادي "الملكي" النقاط الثلاث.

وكان ريال مدريد قد هزم خيتافي بنتيجة 1-0، وسجل الهدف ماركو أسينسيو في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

وعند الدقيقة الـ84 قرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد استبدال أسينسيو والدفع بزميله ألفارو أدرويوزولا، لكن إصابة إدوارد كامافينغا غيرت خطته.

Did chaotic Camavinga substitution see Real Madrid field ineligible player against Getafe?

According to the laws of the game, Real Madrid should not have been allowed to bring Eduardo Camavinga off instead of Marco Asensio.#RealMadridGetafehttps://t.co/DxrGX4QjCi https://t.co/oFjEhBJIuY — Family History (@FamilyHistoryTW) May 14, 2023

وانتشرت عدة صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل للحالة التي أثارت جدلا كبيرا بشأن مسألة خروج أسينسيو من حدود الملعب من عدمه، قبل نزول أدريوزولا.

وتوضح الصور مطالبة أنشيلوتي لاعبه أسينسيو بالبقاء من أجل إخراج كامافينغا بدلا منه، وهنا بدأ الجدل الذي وصل إلى إمكانية خسارة ريال مدريد المباراة، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية.

وحسب الصحيفة، "يعتبر التغيير ساريا منذ اللحظة التي يدخل فيها البديل إلى أرض الملعب، وحينها يصبح اللاعب المغادر بديلا، وأثناء ذلك يمكن استئناف المباراة".

وعليه تعتبر الصحيفة أن بقاء أسينسيو داخل أرض الملعب يعد مخالفة قانونية من الممكن أن تلقي بظلالها على ريال مدريد.

وأضافت أنه كان يجب على مارتينيز مونويرا حكم الساحة منع استمرار أسينسيو في الملعب، مع الإشارة إلى أن ريال مدريد كان من المفترض أن يكمل المباراة بـ10 لاعبين.

في هذه الأثناء، أكدت الصحيفة ذاتها أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لن يحرك ساكنا في هذه الأزمة طالما لم يتقدم خيتافي بشكوى في الواقعة.

ويتعين على النادي المدريدي التوجه إلى الاتحاد الإسباني بشكوى قبل الساعة الثانية ظهرا بتوقيت إسبانيا بعد غد الثلاثاء إذا أراد تحريك القضية.

وأكدت الصحيفة أنه في حال تقدم خيتافي بشكوى فإن ريال مدريد سيخسر المباراة إداريا بنتيجة 0-3، مع توقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف يورو وفق أحكام المادة 79 من قانون الانضباط.

وعلى الجانب الآخر، تؤكد صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أنه لا خوف على ريال مدريد، على اعتبار أن أسينسيو لم يغادر أرض الملعب من الأساس.

🚨 ماركا | اللقطة الجدلية المزيفة، على الرغم من حقيقة أن أودريوزولا قد قفز إلى أرض الملعب الا أن ماركو أسينسيو لم يغادر الملعب إطلاقاً، لم يكن هناك أي خطأ من حكم المباراة وبالتالي لاتوجد أي مطالبة من جانب خيتافي. pic.twitter.com/FplvmghAI5 — Insider Real (@RMCFarab) May 14, 2023

وترى "ماركا" أن حكم المباراة لم يرتكب أي خطأ، وبالتالي لا يحق لخيتافي المطالبة بأي شيء.

وارتقى ريال مدريد إلى المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، فيما يقبع خيتافي في المركز الـ18 برصيد 34 نقطة ويقترب خطوة أخرى من الهبوط.