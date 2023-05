من نصف النهائي إلى احتمال الغياب.. 3 سيناريوهات لمشاركة ميلان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

يواجه ميلان خطر الغياب عن النسخة المقبلة (2023-2024) من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبات بحاجة إلى ما يشبه المعجزة من أجل حجز مكان له بين كبار القارة العجوز.

وتلقت آمال ميلان بالوجود في دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي صفعة قوية عقب خسارته الصادمة أمام سبيزيا المهدد بالهبوط بنتيجة 0-2 ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

وبسبب هذه الهزيمة تراجع ميلان إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الرابع.

The Milan ultras were not happy with the players 😳 pic.twitter.com/5xJkeedknm

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 13, 2023