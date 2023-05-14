فوز بشق الأنفس على خيتافي.. ريال مدريد يستعيد وصافة الليغا مؤقتا

فاز ريال مدريد على ضيفه خيتافي بهدف نظيف -اليوم السبت- في المرحلة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز للفريق الملكي ماركو أسينسيو في الدقيقة 70.

وبفضل هذا الفوز استعاد النادي الملكي وصافة جدول الترتيب مؤقتا، إذ رفع رصيده إلى 71 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث وبفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر، وتوقف رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وبمقدور برشلونة أن يحسم لقب الدوري الإسباني الأحد في حال فوزه على ملعب مضيفه إسبانيول، كما يمكن لأتلتيكو مدريد استعادة مركز الوصيف إذا فاز على مضيفه إلتشي.