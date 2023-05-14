شاهد.. هدف مقصي على طريقة رونالدو في الدوري الهولندي

سجل المهاجم اليوناني أبوستولوس فيليوس هدفا مقصيا عالميا في دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم، خلال مباراة فريقه "بي إي سي زفوله" أمام ضيفه رودا كيركراده أول أمس الجمعة.

واستغل فيليوس كرة عرضية من أحد زملائه في الفريق في الدقيقة 88، ليرتقي لها مسجلا مقصية خلفية على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وطريقة تسجيل الهدف تعيد إلى الأذهان الهدف الشهير لرونالدو بقميص ريال مدريد في مرمى يوفنتوس بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2018.

Tolis Vellios maakt niet alleen spitsengoals 😱🚲#pecrod pic.twitter.com/PXoiWxdvro — ESPN NL (@ESPNnl) May 12, 2023

ونشر زفوله -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- مقطعا مصورا للهدف من داخل أرضية الملعب، ووصفه بأنه "هدف الموسم".

وكان هدف المهاجم اليوناني هو الثالث لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز زفوله 3-1، ليواصل مطاردته صاحب المركز الأول هيراكليس الميلو، الذي في جعبته الرصيد نفسه 82 نقطة، مع تبقي مباراة واحدة لنهاية الموسم.