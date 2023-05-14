شاهد.. مانشستر سيتي يكتسح إيفرتون ويقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

اقترب مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة في الجولة الـ36 من البطولة، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن أرسنال الثاني.

افتتح الألماني إلكاي غوندوغان أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 37 بطريقة رائعة، بعدما استقبل تمريرة الجزائري رياض محرز قبل أن يروض الكرة ويسددها بكعبة في مرمى إيفرتون.

وأضاف النرويجي إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 39 بتمريرة عرضية من الجهة اليسرى لعبها غوندوغان.

ورفع هالاند رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 36 هدفا، ليواصل التحليق في صدارة قائمة هدافي المسابقة في الموسم الحالي، بفارق 9 أهداف أمام هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثاني.

بهذا الهدف، عزز هالاند، الذي يقضي موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله لسيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني الصيف الماضي، رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بتاريخ البطولة العريقة.

ووصل هالاند (22 عاما) إلى المباراة رقم 100 في الدوريات الخمس الكبرى (ألمانيا وإنجلترا)، إذ ساهم خلالها بـ120 هدفا (سجل 98 وصنع 22).

وعاد النجم الألماني ليضيف الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 51 من ضربة حرة مباشرة.

🔥🔥🔥 رياض محرز يموه وغوندوغان ببراعة يهز شباك إيفرتون بهدف ثالث من ركلة حرة

#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ايفرتون_مانشستر_سيتي #PremierLeague pic.twitter.com/1t7lYaWkrl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2023

ورفع مانشستر سيتي رصده إلى 85 نقطة قبل 3 جولات من نهاية البطولة، مقابل 81 نقطة لأرسنال، الذي يواجه في وقت لاحق برايتون.

ويمكن للسيتي ضمان التتويج باللقب الثالث تواليا والخامس في آخر 6 مواسم خلال الجولة بعد المقبلة حال فوزه على تشلسي، شريطة تعثر أرسنال اليوم بالتعادل أو الخسارة أمام برايتون.

ولا يزال مانشستر سيتي يحارب على 3 جبهات، وبالتالي فإن حظوظه بإحراز ثلاثية نادرة ما زالت موجودة حيث بلغ أيضا نهائي كأس إنجلترا، وسيواجه جاره مانشستر يونايتد في الثالث من يونيو/حزيران على ملعب ويمبلي.

كذلك عاد بتعادل ثمين من أرض ريال مدريد الاسباني 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يستضيفه إيابا الأربعاء المقبل.

وأراح مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا بعض لاعبيه الأساسيين أبرزهم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين والجناح البرتغالي برناردو سيلفا وجاك غريليش وأشرك بدلا منهم المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز والجناح الجزائري رياض محرز وفيل فودن.