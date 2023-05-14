شاهد.. سان جيرمان يقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي وأجاكسيو يهبط إلى الدرجة الثانية

اقترب باريس سان جيرمان خطوة جديدة ومهمة من الحفاظ على لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الساحق بخماسية نظيفة على أجاكسيو في المرحلة 35 من المسابقة، التي شهدت اليوم أيضا فوز ستراسبورغ على نيس بهدفين من دون رد.

وعلى ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، حقق الفريق الباريسي الانتصار الثاني له على التوالي في المسابقة، ليعزز صدارته المسابقة؛ رافعا رصيده إلى 81 نقطة بفارق 6 نقاط أمام لانس قبل المراحل الثلاث الأخيرة هذا الموسم.

وتجمد رصيد أجاكسيو عند 23 نقطة في المركز 18 ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية، بغض النظر عن نتائج المراحل الثلاث المتبقية من المسابقة.

وسجل خماسية سان جيرمان فابيان رويز (22) وأشرف حكيمي (33) وكيليان مبابي (47 و54) ومحمد يوسف لاعب أجاكسيو بالخطأ في مرمى فريقه (73).

وشهدت الدقيقة 77 من المباراة طرد حكيمي من صفوف سان جيرمان، وتبعه طرد توماس مانغاني لاعب أجاكسيو في الدقيقة 80.

ويرافق أجاكسيو فريق آنجيه في الرحلة إلى الدرجة الثانية، إذ هبط الأخير فعليا قبل مباريات هذه الجولة.