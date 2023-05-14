رياضة

شاهد.. سان جيرمان يقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي وأجاكسيو يهبط إلى الدرجة الثانية

Ligue 1 - Paris St Germain v Ajaccio
مبابي سجل هدفين من خماسية سان جيرمان في مرمى أجاكسيو (رويترز)
14/5/2023

اقترب باريس سان جيرمان خطوة جديدة ومهمة من الحفاظ على لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الساحق بخماسية نظيفة على أجاكسيو في المرحلة 35 من المسابقة، التي شهدت اليوم أيضا فوز ستراسبورغ على نيس بهدفين من دون رد.

وعلى ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، حقق الفريق الباريسي الانتصار الثاني له على التوالي في المسابقة، ليعزز صدارته المسابقة؛ رافعا رصيده إلى 81 نقطة بفارق 6 نقاط أمام لانس قبل المراحل الثلاث الأخيرة هذا الموسم.

وتجمد رصيد أجاكسيو عند 23 نقطة في المركز 18 ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية، بغض النظر عن نتائج المراحل الثلاث المتبقية من المسابقة.

وسجل خماسية سان جيرمان فابيان رويز (22) وأشرف حكيمي (33) وكيليان مبابي (47 و54) ومحمد يوسف لاعب أجاكسيو بالخطأ في مرمى فريقه (73).

وشهدت الدقيقة 77 من المباراة طرد حكيمي من صفوف سان جيرمان، وتبعه طرد توماس مانغاني لاعب أجاكسيو في الدقيقة 80.

ويرافق أجاكسيو فريق آنجيه في الرحلة إلى الدرجة الثانية، إذ هبط الأخير فعليا قبل مباريات هذه الجولة.

 

المصدر : وكالات