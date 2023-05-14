خسارة قاسية لأرسنال أمام برايتون تقلص فرصة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي

تضاءلت فرص تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2004، بعد خسارته القاسية والمفاجئة أمام ضيفه برايتون بـ3 أهداف دون رد اليوم الأحد، في الجولة الـ36 من البطولة، ليمهد الطريق أمام مانشستر سيتي للحفاظ على اللقب.

وبعد شوط أول من دون أهداف، تأخر أرسنال بهدف سجله خوليو إنسيسو في الدقيقة 51، ثم أضاف البديل دينيز أونداف الهدف الثاني في الدقيقة 86، واختتم برفيس إستوبينيان الأهداف في الوقت بدل الضائع.

وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة من 36 مباراة، وبقي في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي فاز بالنتيجة نفسها على إيفرتون في وقت سابق اليوم وخاض 35 مباراة فقط.

ويحتاج سيتي إلى انتصار واحد للاحتفاظ باللقب الثالث تواليا والخامس في آخر 6 مواسم، علما أنه سيستقبل تشلسي في الجولة القادمة.

وقفز برايتون إلى المركز السادس برصيد 58 نقطة من 34 مباراة وأنعش آماله بقوة في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.