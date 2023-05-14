تقارير: تشلسي يتفق مع بوكيتينو لتدريب الفريق المتعثر

قالت محطة سكاي سبورت وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC)، اليوم الأحد، إن نادي تشلسي توصل لاتفاق لتعيين ماوريسيو بوكيتينو مدربا للفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضافت سكاي و"بي بي سي" أن بوكيتينو سيتولى المسؤولية بنهاية هذا الموسم خلفا لفرانك لامبارد الذي يقود الفريق بصورة مؤقتة بداية من الشهر الماضي بعد إقالة غراهام بوتر.

وخسر تشلسي 6 مرات في 8 مباريات خاضها بقيادة لامبارد ليتراجع للمركز 11 في الدوري، ما يعني غيابه عن المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بعد خروجه من دور الثمانية بدوري الأبطال.

وفاز الفريق اللندني بدوري الأبطال في 2021 لكنه سيخرج من هذا الموسم خالي الوفاض ويبدو، رغم إنفاق ملاك النادي ببذخ للتدعيم صفوف الفريق، في طريقه لأسوأ نهاية موسم منذ أن حل في المركز الـ14 في 1994.

وسبق لبوكيتينو، الذي يفضل الضغط العالي وأسلوب اللعب الهجومي، تدريب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان.

واشتهر المدرب الأرجنتيني (51 عاما) برعاية اللاعبين الشبان وقاد ساوثامبتون لإنهاء الموسم في المركز الثامن في أول موسم كامل يمضيه في إنجلترا قبل تولي مسؤولية توتنهام في 2014.

وقاد توتنهام لنهائي دوري الأبطال في 2019 وأصبح من بين المنافسين على لقب الدوري الممتاز، إذ أنهى 4 مواسم متتالية منذ 2015 إلى 2019 في المربع الذهبي قبل إقالته.

وانضم بوكيتينو إلى باريس سان جيرمان في يناير/كانون الثاني 2021 وساعده في الفوز بالدوري والكأس مرة واحدة في كليهما، لكنه أقيل لإخفاقه في تحقيق دوري الأبطال.