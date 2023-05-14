بالفيديو.. الشرطة البريطانية تحول مشجع ليدز للمحاكمة بتهمة الاعتداء على مدرب نيوكاسل

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، اتهام أحد مشجعي ليدز يونايتد بالاعتداء بعدما اقتحم المنطقة الفنية ودفع إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد في صدره خلال تعادل الفريقين 2-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع الحادث في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على إيلاند رود ملعب ليدز يونايتد وعلى إثره، قرر صاحب الضيافة معاقبة المشجع بحظر دخوله للملاعب مدى الحياة.

وقال هاو إنه لا يتذكر كثيرا عن الواقعة لكنه طالب بإجراءات أمنية أكبر خلال المباريات.

وقالت شرطة غرب يوركشاير عبر تويتر "اتهمت الشرطة رجلا بالاعتداء واقتحام أرضية الملعب بعد حادثة وقعت في ملعب إيلاند رود خلال مباراة كرة قدم بين ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد بالأمس".

وأضافت أن السلطات أخلت سبيل المشجع بكفالة على أن يمثل أمام القضاء في 21 يوليو/تموز المقبل.

ويحتل ليدز المركز الـ18 برصيد 31 نقطة من 36 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف إيفرتون الذي يستضيف مانشستر سيتي في وقت لاحق اليوم الأحد.