الحكم طرد لاعبين من الفريق الجنوب أفريقي.. تعادل مخيب للوداد المغربي أمام صن داونز بذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا

اكتفى الوداد المغربي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بتعادل سلبي مخيب مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور قبل النهائي من المسابقة القارية.

وطُرد نيو مايما لاعب صن دوانز في نهاية الشوط الأول بعدما أكد حكم الفيديو المساعد دهسه أحد لاعبي الوداد.

وعاد حكم الفيديو ليلفت نظر الحكم إلى تدخل عنيف من مارسيلو أليندي لاعب صن داونز في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليُكمل الفريق الجنوب أفريقي الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين.

وسيتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في جنوب أفريقيا السبت المقبل، على أن يتأهل الفائز من تلك المواجهة، للعب مع الفائز من المواجهة الأخرى بين الأهلي المصري والترجي التونسي، حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب الأخير بفوز الفريق المصري بثلاثية نظيفة.