أبو خلال ومصطفى يرفضان اللعب لتجنب ارتداء ألوان قوس قزح في جولة دعم المثليين بالدوري الفرنسي

غاب النجم المغربي زكريا أبو خلال والمصري مصطفى محمد، إلى جانب عدة لاعبين آخرين، عن جولة دعم المثليين في الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.

ولم يشارك أبو خلال (لاعب تولوز) ومصطفى (مهاجم نانت) في مباراة الفريقين التي انتهت من دون أهداف اليوم.

وأعلن الناديان تأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة ونصف الساعة بسبب شكوك حول "حقيبة مشبوهة".

وقال تولوز -في بيان- إن "بعض اللاعبين من التشكيلة أبدوا عدم رضاهم عن ارتباطهم بألوان قوس قزح الذي يمثل مجتمع الميم".

وأضاف "في الوقت الذي نحترم فيه الاختيارات الشخصية للاعبين، وبعد نقاشات عديدة، قرر نادي تولوز استبعاد اللاعبين من اللقاء".

وطلبت رابطة الدوري الفرنسي في الدرجتين الأولى والثانية من اللاعبين ارتداء قمصان عليها أرقام بألوان قوس قزح لدعم المثليين.

وأكد المغربي أبو خلال أنه رفض بالفعل المشاركة في المباراة.

وكتب اللاعب المغربي، عبر حسابه على تويتر، "لقد اتخذت قراري بعدم المشاركة في مباراة اليوم. الاحترام قيمة أقدرها كثيرا، وهذا يمتد إلى الآخرين، لكن هذا يشمل أيضا احترام معتقداتي الشخصية".

وتابع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما والذي شارك في كل مباريات تولوز في الدوري هذا الموسم وسجل 8 أهداف في 34 مباراة "وبسبب ذلك، لا أعتقد أني الشخص المناسب للمشاركة في مثل هذه الحملة الترويجية".

وأحرز أبو خلال هدفا في فوز تولوز 5-1 على نانت في نهائي كأس فرنسا يوم 29 أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المهاجم المصري مصطفى سافر مع تشكيلة نانت إلى تولوز، لكنه قرر البقاء في الفندق وعدم الذهاب إلى الملعب بعد رفضه ارتداء القميص الذي يدعم المثليين.

وشارك مصطفى (25 عاما)، الذي يلعب على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، في كل مباريات نانت هذا الموسم، سواء كأساسي أو كبديل، وسجل 8 أهداف في 34 مباراة بالدوري.

وذكرت تقارير أنه إلى جانب أبو خلال، رفض أيضا المالي موسى ديارا والمهاجم البوسني سعيد هاموليتش المشاركة مع تولوز اليوم الأحد.