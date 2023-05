والدة رونالدو تخرج عن صمتها وتتحدث عن علاقة ابنها وجورجينا

نفت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم، المزاعم التي تتحدث عن مشاكل في العلاقة بين ابنها وبين جورجينا رودريغيز.

وزعمت تقارير إعلامية إسبانية وبرتغالية -الشهر الماضي- أن المهاجم البرتغالي سئم من خطيبته، وقد يكونان على وشك الانفصال.

وردت جورجينا (29 عاما) بإنكار الخلاف مع رونالدو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيها "الشخص الغيور يخترع شائعة والثرثار ينشرها ويصدقها الأبله".

Georgina side eying the haters who have her splitting w Christiano Ronaldo 😆. Hope she & her fam are well 🫶:

El envidioso inventa el rumor

El chismoso lo difunde

Y el idiota se lo cree pic.twitter.com/aTGCth2tIY

