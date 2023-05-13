هل كان يستحق بوسكيتس الوجود ضمن القائمة المصغرة لجائزة الكرة الذهبية؟

يرى مدرّب برشلونة الإسباني تشافي أن حقبة جديدة ستبدأ في النادي الكتالوني مع إعلان قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس رحيله في نهاية الموسم الحالي إثر انتهاء عقده.

وكان لاعب الارتكاز عنصرا رئيسا في نجاحات النادي، محرزا 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا وبمقدوره ضمان اللقب التاسع في الدوري المحلي في حال الفوز على إسبانيول غدا الأحد.

وشغل بوسكيتس مركزا دفاعيا في الوسط وراء النجمين أندريس إنييستا وتشافي نفسه، في حين شارك الثلاثي في الحملة الناجحة لإسبانيا في مونديال 2010 عندما أحرز منتخب "لا روخا" كأس العالم الوحيدة في تاريخه.

بيد أن المدرب الإسباني عبّر عن آماله بتفوّق الثنائي اليافع الحالي بيدري وغافي على الإنجازات التي حققها الثلاثي في برشلونة، وقال "نحن نعمل لتشكيل (حقبة) جديدة".

وتابع المدرب السابق للسد القطري في مؤتمر صحفي اليوم السبت "آمل في أن يتجاوزنا لاعبون مثل غافي وبيدري، هذه الحياة، هذه الرياضة".

وأردف نجم الوسط السابق "أتمنى أن يتجاوزونا.. آمل في أن يسيروا على خطى بوسكيتس ويحققون نجاحاته، حقبة جديدة تبدأ".

وخاض بوسكيتس (34 عاما) أكثر من 700 مباراة مع برشلونة رافعا في طريقه 31 لقبا. لكن أعلى مركز له في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم كان المركز الـ20 عام 2012.

وعلق تشافي "هو أفضل لاعب وسط دفاعي رأيته. عدم تسميته لجائزة الكرة الذهبية كان ظلما بالنسبة لي".

وكان بوسكيتس كشف سابقا أنه يفضل التركيز على الكؤوس بدلا من الألقاب الفردية، وستكون فرصته سانحة غدا الأحد لضم فريقه لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2019، نظرا للفارق الكبير مع أقرب منافسيه.