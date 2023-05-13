مقابل مبلغ زهيد.. مانشستر يونايتد تجاهل نصيحة سولشاير ورفض التعاقد مع هالاند

كشف تقرير بريطاني كيف فرّط مانشستر يونايتد الإنجليزي بفرصة التعاقد بمقابل زهيد قبل سنوات مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي انتهى به المطاف في قطب المدينة الآخر مانشستر سيتي.

وأكدت صحيفة "ذا صن" (the sun)، أن النرويجي أولي غونار سولشاير المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد، نصح إدارة النادي بالتعاقد مع مواطنه هالاند، حين كان يدافع عن ألوان فريق "مولده" النرويجي.

ونقلت الصحيفة عن سولشاير قوله إنه عرض -حين كان مدربا لـ"مولده" عام 2018- على مانشستر يونايتد التعاقد مع هالاند مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني (4.5 ملايين يورو)، لكن إدارة النادي لم تستمع لنصيحته.

Ole Gunnar Solskjær on Erling Haaland: "I called Manchester United six months before I took over and told them that I’d got this striker, this boy Haaland that we had… but they didn't listen”. 🔴👀 #MUFC “I asked for £4m for Erling. They did not sign him”, told @SunSport. pic.twitter.com/nawVUXYVQh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2023

وسبق لسولشاير أن أشرف على تدريب هالاند في أثناء عمله مع فريق "مولده"، قبل أن ينتقل اللاعب إلى سالزبورغ النمساوي عام 2019، ومن بعده إلى بوروسيا دورتموند عام 2020 ثم مانشستر سيتي (2022)، الذي تعاقد معه مقابل 57 مليون يورو.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن سولشاير كان قد أكد لإدارة مانشستر يونايتد، أن "الإعصار النرويجي" -الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية 170 مليون يورو- قادر على كتابة التاريخ مع النادي وتحطيم الأرقام القياسية وهو ما يفعله الآن بالضبط، ولكن في الجزء الأزرق من مدينة مانشستر.

وأشرف سولشاير على تدريب مانشستر يونايتد في الفترة ما بين عامي 2018 و2021، وكان أفضل إنجازاته تحقيق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في موسم 2020-2021.

وعانى مانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم الجاري من التعاقد مع مهاجم صندوق، رغم تألق ماركوس راشفورد، الذي سجل 29 هدفا.

وأوضحت "ذا صن" أن مركز راشفورد الأصلي هو الجهة اليسرى، في وقت أخفق فيه أنتوني مارسيال وفوتر فيغورست في تقديم الأداء المأمول منهما.

في المقابل، حصد هالاند أمس جائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا، بعد أن سجل 51 هدفا في 47 مباراة بجميع البطولات.

ونال اللاعب النرويجي 82% من الأصوات، وهو أكبر فارق في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أودريغارد.

وسجل هالاند 35 هدفا في "البريميرليغ" وحطم الأرقام القياسية في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، وتجاوز المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول (سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018 من 38 مباراة)، والإنجليزيين أندي كول وألان شيرر (سجلا 34 هدفا في موسمي 1993-1994، 1994-1995 على التوالي ولكن من 42 مباراة).

ويملك هالاند فرصة لتعزيز رقمه القياسي، مع بقاء 4 مباريات على نهاية الموسم بالنسبة لمانشستر سيتي (إيفرتون، تشلسي، برايتون، وأخيرا برينتفورد).