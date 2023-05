مقابل مبلغ زهيد.. مانشستر يونايتد تجاهل نصيحة سولشاير ورفض التعاقد مع هالاند

كشف تقرير بريطاني كيف فرّط مانشستر يونايتد الإنجليزي بفرصة التعاقد بمقابل زهيد قبل سنوات مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي انتهى به المطاف في قطب المدينة الآخر مانشستر سيتي.

وأكدت صحيفة "ذا صن" (the sun)، أن النرويجي أولي غونار سولشاير المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد، نصح إدارة النادي بالتعاقد مع مواطنه هالاند، حين كان يدافع عن ألوان فريق "مولده" النرويجي.

ونقلت الصحيفة عن سولشاير قوله إنه عرض -حين كان مدربا لـ"مولده" عام 2018- على مانشستر يونايتد التعاقد مع هالاند مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني (4.5 ملايين يورو)، لكن إدارة النادي لم تستمع لنصيحته.

Ole Gunnar Solskjær on Erling Haaland: "I called Manchester United six months before I took over and told them that I’d got this striker, this boy Haaland that we had… but they didn't listen”. 🔴👀 #MUFC

“I asked for £4m for Erling. They did not sign him”, told @SunSport. pic.twitter.com/nawVUXYVQh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2023