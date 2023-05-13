مانشستر يونايتد يقترب من دوري الأبطال وساوثهامبتون يهبط إلى الدرجة الأولى

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد هزيمتين متتاليتين، وتغلب على وولفرهامبتون بهدفين دون رد -اليوم السبت- في المرحلة الـ36 من المسابقة، ليشدد

الخناق على نيوكاسل الذي تعادل 2-2 مع مضيفه ليدز يونايتد في مباراة أخرى اليوم بالمرحلة ذاتها.

وفي مباريات أخرى اليوم في المرحلة نفسها، فاز أستون فيلا على توتنهام 2-1، وكريستال بالاس على بورنموث بهدفين دون رد، وتعادل تشيلسي مع نوتنغهام فوريست 2-2.

وهزم فولهام مضيفه ساوثهامبتون -الذي هبط رسميا إلى الدرجة الأولى- بهدفين دون رد.

وسقط ساوثهامبتون إلى دوري الدرجة الأولى بعد 11 موسما في البريميرليغ.

وسجّل للفائز كل من البرازيلي كارلوس فينيسيوس (48) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (72).

وتجمّد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز الـ20 الأخير.

في المقابل رفع فولهام رصيده إلى 51 نقطة في المرتبة التاسعة.

وعلى ملعب "أولد ترافورد"، انتزع مانشستر يونايتد فوزا صعبا على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي أنتوني مارسيال (32) والبديل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف نيوكاسل.

والفوز هو الأول لمانشستر يونايتد بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة ليعود إلى تشديد الخناق على نيوكاسل في سباقهما على المركز الثالث، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 40 نقطة.

وحرم ليدز يونايتد ضيفه نيوكاسل من استعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، وانتزع تعادلا ثمينا 2-2 معه.

وفشل نيوكاسل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، ولكنه رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث.

وبادر ليدز بهز الشباك عن طريق لوك إيلنج في الدقيقة السابعة، وأهدر زميله باتريك بامفورد ضربة جزاء في الدقيقة الـ28.

ورد نيوكاسل بهدفين من ضربتي جزاء سجلهما كالوم ويلسون في الدقيقتين الـ31 والـ69، في حين سجل راسموس كريستنسن هدف التعادل لليدز في الدقيقة الـ79، ليرفع الفريق رصيده إلى 31 نقطة ويتقدم للمركز الـ18 بجدول المسابقة.

والتعادل هو الثاني فقط لليدز مقابل 5 هزائم في آخر 7 مباريات خاضها الفريق في البطولة.

وأعاد أستون فيلا ضيفه توتنهام إلى دوامة النتائج السلبية بالفوز عليه 2-1 اليوم السبت، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة ويتقدم للمركز السادس بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف توتنهام.

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جاكوب رامزي في الدقيقة الثامنة، وعزز الفريق انتصاره بهدف في الشوط الثاني سجله دوغلاس لويز في الدقيقة الـ72، قبل أن يحرز هاري كين الهدف الوحيد لتوتنهام من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وعلى ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، عاد تشلسي لمسلسل إهدار النقاط بتعادله 2-2 مع نوتنغهام فوريست، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة مقابل 34 لنوتنغهام فوريست.

وسجل رحيم ستيرلنغ هدفي تشلسي في الدقيقتين الـ51 والـ58، وأحرز تايو أونيي هدفي نوتنغهام في الدقيقتين الـ13 والـ62.