شاهد.. مشجع يدخل الملعب ويعتدي على مدرب نيوكاسل يونايتد

قال إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل، إن الاعتداء الذي تعرض له من أحد مشجعي فريق ليدز خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 2-2 اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للمسؤولين عن سلامة اللاعبين والمدربين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) أن مشجعا غاضبا للفريق المضيف والذي ذكر ليدز فيما بعد أنه تم القبض عليه ومنعه من دخول الملعب مدى الحياة، نجح في الخروج من المدرجات ونزول المنطقة الفنية لمواجهة هاو قبل أن يتم إبعاده سريعا.

Eddie Howe and Fan audio released by PGMOL pic.twitter.com/K9akxj5rON — Sabji Hunter (@SabjiHunter) May 13, 2023

وقال هاو إنه بخير عقب تلك الواقعة والتي جاءت في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة وطالب بتوفير السلامة للموجودين في المباريات.

وأضاف "بالفعل لا يمكنني تذكر إذا كان قد دفعني أم لا، ليس لدي فكرة، كان الأمر غريبا لأنك تكون في حالة تركيز على المباراة ولا تتوقع أن يحدث ذلك".

وتابع هاو "توجه إلي وقال شيئا لا يمكنني تكراره ثم تم إبعاده".

وختم بالقول "أنا بخير، في لحظات كتلك تفكر في سلامة الطاقم الفني واللاعبين في المجمل، بالنسبة لي في أي مباراة بالدوري الإنجليزي أو الدرجة الأولى، يجب أن نتحلى باليقظة فالأمر مهم للغاية".