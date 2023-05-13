رياضة

شاهد.. مشجع يدخل الملعب ويعتدي على مدرب نيوكاسل يونايتد

Premier League - Leeds United v Newcastle United
مشجع لليدز يونايتد قبض عليه ومُنع من دخول الملعب مدى الحياة (رويترز)
13/5/2023

قال إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل، إن الاعتداء الذي تعرض له من أحد مشجعي فريق ليدز خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 2-2 اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للمسؤولين عن سلامة اللاعبين والمدربين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) أن مشجعا غاضبا للفريق المضيف والذي ذكر ليدز فيما بعد أنه تم القبض عليه ومنعه من دخول الملعب مدى الحياة، نجح في الخروج من المدرجات ونزول المنطقة الفنية لمواجهة هاو قبل أن يتم إبعاده سريعا.

وقال هاو إنه بخير عقب تلك الواقعة والتي جاءت في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة وطالب بتوفير السلامة للموجودين في المباريات.

وأضاف "بالفعل لا يمكنني تذكر إذا كان قد دفعني أم لا، ليس لدي فكرة، كان الأمر غريبا لأنك تكون في حالة تركيز على المباراة ولا تتوقع أن يحدث ذلك".

وتابع هاو "توجه إلي وقال شيئا لا يمكنني تكراره ثم تم إبعاده".

وختم بالقول "أنا بخير، في لحظات كتلك تفكر في سلامة الطاقم الفني واللاعبين في المجمل، بالنسبة لي في أي مباراة بالدوري الإنجليزي أو الدرجة الأولى، يجب أن نتحلى باليقظة فالأمر مهم للغاية".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات