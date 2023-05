شاهد- خطوة غريبة في الليغا.. أول ممر شرفي لحكم

فاجأ لاعبو فريق أوساسونا الإسباني، الحكم ماتيو لاهوز بلفتة غير متوقعة عقب نهاية مباراة الفريق أمام ألميريا التي أقيمت اليوم السبت وانتهت بفوز أوساسونا 3-1.

ومن المقرر أن تنتهي مسيرة لاهوز التحكيمية في إسبانيا نهاية الموسم الجاري، وعليه فإنه يعيش أياما خاصة وفق وصف صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية.

واصطف لاعبو أوساسونا والطاقم الإداري والفني للفريق على هيئة ممر شرفي، تكريما للاهوز الذي قضى سنوات عدة في الملاعب الإسبانية.

وأظهر مقطع فيديو منتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لاهوز وهو يصافح ويعانق جميع لاعبي أوساسونا.

وحظي الحكم البالغ من العمر 46 عاما بتصفيق حار من الجماهير الموجودة على مدرجات ملعب "ألسادار".

ونشر النادي صورة عبر حسابه الرسمي في تويتر للممر الشرفي وعلّق عليها بالقول "أراد أوساسونا أن يكرّم ماتيو لاهوز على مسيرته المهنية، تهانينا له".

في هذه الأثناء أكدت صحيفة "ماركا"، أن انتهاء مسيرة لاهوز في الدوري الإسباني لم يكن قراره، بل بسبب عدم رغبة لجنة الحكام بتجديد عقده.

👏 Congrats to Antonio Mateu Lahoz on an incredible career.

Best of luck in your future endeavors. pic.twitter.com/iDuxrUHsjM

— C. A. OSASUNA (@osasuna_en) May 13, 2023