رياضة

شاهد- خطوة غريبة في الليغا.. أول ممر شرفي لحكم

لاعبو أوساسونا يكرمون الحكم ماتيو لاهوز بممر شرفي المصدر (twitter/C.A.OSASUNA)
الموسم الحالي سيكون الأخير لماتيو لاهوز في الدوري الإسباني (مواقع التواصل)
13/5/2023

فاجأ لاعبو فريق أوساسونا الإسباني، الحكم ماتيو لاهوز بلفتة غير متوقعة عقب نهاية مباراة الفريق أمام ألميريا التي أقيمت اليوم السبت وانتهت بفوز أوساسونا 3-1.

ومن المقرر أن تنتهي مسيرة لاهوز التحكيمية في إسبانيا نهاية الموسم الجاري، وعليه فإنه يعيش أياما خاصة وفق وصف صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية.

واصطف لاعبو أوساسونا والطاقم الإداري والفني للفريق على هيئة ممر شرفي، تكريما للاهوز الذي قضى سنوات عدة في الملاعب الإسبانية.

وأظهر مقطع فيديو منتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لاهوز وهو يصافح ويعانق جميع لاعبي أوساسونا.

وحظي الحكم البالغ من العمر 46 عاما بتصفيق حار من الجماهير الموجودة على مدرجات ملعب "ألسادار".

ونشر النادي صورة عبر حسابه الرسمي في تويتر للممر الشرفي وعلّق عليها بالقول "أراد أوساسونا أن يكرّم ماتيو لاهوز على مسيرته المهنية، تهانينا له".

في هذه الأثناء أكدت صحيفة "ماركا"، أن انتهاء مسيرة لاهوز في الدوري الإسباني لم يكن قراره، بل بسبب عدم رغبة لجنة الحكام بتجديد عقده.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية -في وقت سابق- أن لاهوز وزميله ديل سيرو غراندي أُبلغا من قبل "مدينا كانتاليخو" رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني، بأنهما لن يكونا ضمن حكام "الليغا" للموسم المقبل 2023-2024.

ورفض لاهوز عرضا من لجنة الحكام يقضي بتعيينه ضمن طواقم تقنية "حكم الفيديو" (VAR)، وهو عرض تقدمه اللجنة لجميع حكامها المتقاعدين.

ويخطط لاهوز حاليا للسفر إلى السعودية لمواصلة مسيرته هناك كحكم للساحة أو في منصب رئيس لجنة الحكام، وفق "سبورت".

وبدأ لاهوز بتحكيم مباريات "الليغا" عام 2008، كما شارك في إدارة مباريات كأس العالم التي احتضنتها قطر عام 2022، حيث ظهر في 3 مباريات؛ هي مباراة قطر والسنغال، الولايات المتحدة وإيران، وأخيرا هولندا والأرجنتين.

المصدر : مواقع إلكترونية