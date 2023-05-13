شاهد- خطوة غريبة في الليغا.. أول ممر شرفي لحكم

فاجأ لاعبو فريق أوساسونا الإسباني، الحكم ماتيو لاهوز بلفتة غير متوقعة عقب نهاية مباراة الفريق أمام ألميريا التي أقيمت اليوم السبت وانتهت بفوز أوساسونا 3-1.

ومن المقرر أن تنتهي مسيرة لاهوز التحكيمية في إسبانيا نهاية الموسم الجاري، وعليه فإنه يعيش أياما خاصة وفق وصف صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية.

واصطف لاعبو أوساسونا والطاقم الإداري والفني للفريق على هيئة ممر شرفي، تكريما للاهوز الذي قضى سنوات عدة في الملاعب الإسبانية.

وأظهر مقطع فيديو منتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لاهوز وهو يصافح ويعانق جميع لاعبي أوساسونا.

Los jugadores de Osasuna homenajearon a Mateu Lahoz, forzado a retirarse a final de temporada, al finalizar el partido ante el Almería. 📹 @LaLiga pic.twitter.com/FcyJvlFYIP — Relevo (@relevo) May 13, 2023

وحظي الحكم البالغ من العمر 46 عاما بتصفيق حار من الجماهير الموجودة على مدرجات ملعب "ألسادار".

ونشر النادي صورة عبر حسابه الرسمي في تويتر للممر الشرفي وعلّق عليها بالقول "أراد أوساسونا أن يكرّم ماتيو لاهوز على مسيرته المهنية، تهانينا له".

في هذه الأثناء أكدت صحيفة "ماركا"، أن انتهاء مسيرة لاهوز في الدوري الإسباني لم يكن قراره، بل بسبب عدم رغبة لجنة الحكام بتجديد عقده.

👏 Congrats to Antonio Mateu Lahoz on an incredible career. Best of luck in your future endeavors. pic.twitter.com/iDuxrUHsjM — C. A. OSASUNA (@osasuna_en) May 13, 2023

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية -في وقت سابق- أن لاهوز وزميله ديل سيرو غراندي أُبلغا من قبل "مدينا كانتاليخو" رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني، بأنهما لن يكونا ضمن حكام "الليغا" للموسم المقبل 2023-2024.

ورفض لاهوز عرضا من لجنة الحكام يقضي بتعيينه ضمن طواقم تقنية "حكم الفيديو" (VAR)، وهو عرض تقدمه اللجنة لجميع حكامها المتقاعدين.

ويخطط لاهوز حاليا للسفر إلى السعودية لمواصلة مسيرته هناك كحكم للساحة أو في منصب رئيس لجنة الحكام، وفق "سبورت".

وبدأ لاهوز بتحكيم مباريات "الليغا" عام 2008، كما شارك في إدارة مباريات كأس العالم التي احتضنتها قطر عام 2022، حيث ظهر في 3 مباريات؛ هي مباراة قطر والسنغال، الولايات المتحدة وإيران، وأخيرا هولندا والأرجنتين.