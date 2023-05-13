شاهد.. جواب ضبابي لرئيس الهلال عن سؤال: هل ينتقل ميسي إلى الفريق السعودي؟

رفض فهد بن نافل رئيس نادي الهلال بطل كأس ملك السعودية لكرة القدم الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول ما يتردد بشأن التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، قائلا "لا تسألوني عن ميسي".

وقال خورخي والد ووكيل أعمال نجله ميسي إن قائد منتخب الأرجنتين لم "يوقع أو يوافق" على عقد للعب في السعودية الموسم المقبل بعد أن ربطت تقارير وسائل إعلام مهاجم باريس سان جيرمان بالانتقال للهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وأثار مستقبل ميسي في النادي الفرنسي تكهنات كثيرة في الأيام الأخيرة بعد أن أوقفه النادي لسفره للسعودية وغيابه عن حصة تدريبية، لكنه سيشارك في وقت لاحق اليوم السبت أمام أجاكسيو بالدوري.

🚨 فهد بن نافل : "لا تسألني عن ميسي." pic.twitter.com/mVd8Ts5j5O — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) May 12, 2023

وذكرت وسائل إعلام فرنسية الثلاثاء الماضي أن صفقة انتقال ميسي إلى الهلال "تمت بالفعل"، مضيفة أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بصدد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقد.

لكن رئيس نادي الهلال قال لقناة "الإخبارية" السعودية التلفزيونية المحلية عقب فوز فريقه بكأس ملك السعودية أمس الجمعة ردا على الأسئلة المتكررة للصحفيين بهذا الشأن "لا تسألوني عن ميسي، عندما يوجد شيء رسمي سننشره عبر المركز الإعلامي للنادي".

وأضاف رئيس الهلال عن نهائي الكأس "أبارك لكل الجماهير الهلالية الفوز باللقب. موسمنا كان صعبا للغاية وكثرة المشاركات وضغط المباريات صعّبت علينا الموسم".

وضمّد الهلال جراحه القارية بفوزه بكأس الملك للمرة العاشرة وبطولته 66 في تاريخه بتغلبه بركلات الترجيح 7-6 على الوحدة بعدما أدرك التعادل 1-1 بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذا عوض الهلال خسارته في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني السبت الماضي.

وفقد الهلال لقبه القاري وبات بعيدا عن الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي وخسر كأس السوبر أمام الاتحاد متصدر الدوري، لكنه اقتنص كأس الملك ليكون لقبه الوحيد هذا الموسم.