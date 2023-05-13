حقق مئات آلاف المشاهدات.. فيديو لمهارة خاصة لتشافي مدرب برشلونة

قبل بداية الحصة التدريبية لفريق برشلونة اليوم السبت نشر تشافي مدرب الفريق سحره الكروي قبل مواجهة إسبانيول غدا في "ديربي" كتالونيا بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتشر فيديو للدولي الإسباني السابق وأحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ اللعبة وهو يسدد الكرة بدقة وأناقة غريبتين ويسجلها ليس في شباك المرمى، بل في شباك كرة السلة.

ويحل رجال تشافي غدا الأحد ضيوفا على إسبانيول على أمل حسم لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائنه منذ عام 2019.

تشافي ادخل الكرة 😍😍 pic.twitter.com/GtZdr5EDAf — FCB World (@forcabarca_ar) May 13, 2023

ويتوقع أن يسعى إسبانيول إلى تقديم أفضل مستوياته أمام برشلونة أملا في الحفاظ على فرصته في تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل إسبانيول المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 31 نقطة وبفارق 3 نقاط خلف فالنسيا وخيتافي.

وقبل خوض مباراة إسبانيول سيترقب برشلونة بلا شك المباراة بين أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني ومضيفه إلتشي صاحب المركز العشرين الأخير، والذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية بالفعل.

وإذا تعرض أتلتيكو مدريد لكبوة أمام إلتشي مساء غد الأحد فسيكون بإمكان برشلونة حسم اللقب عبر مباراة إسبانيول بعدها بساعات قليلة.