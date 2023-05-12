هل ينقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة إسطنبول التركية؟

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في بيان اليوم الجمعة، إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في إسطنبول، نافيا تكهنات بنقل المباراة بسبب اضطرابات سياسية.

وقال "يود اليويفا توضيح الموقف الخاص بنهائي دوري الأبطال 2023، ستلعب المباراة النهائية في إسطنبول كما كان مقررا في 10 يونيو/حزيران (المقبل)".

ولم يتناقش اليويفا مع حكومة تركيا أو مؤسسات سياسية أو اتحاد كرة القدم الوطني.

وتكهنت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قد تنقل إلى لشبونة بسبب مزاعم حول الوضع السياسي بعد انتخابات الرئاسة التركية التي تجرى الأحد المقبل.

ويتأهل الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد (انتهت مباراة ذهاب نصف النهائي 1-1) إلى النهائي أمام ميلان أو إنتر ميلان (انتهت مباراة ذهاب نصف النهائي بفوز الإنتر بهدفين دون رد) في ملعب "أتاتورك" بمدينة إسطنبول.

ونالت إسطنبول حقوق استضافة المباراة بعد فقدانها في 2020 حين استقبلت لشبونة بطولة مصغرة من ربع النهائي خلال وباء "كوفيد-19".