نصف نهائي الدوري الأوروبي.. تعادل قاتل ليوفنتوس مع إشبيلية وفوز روما على ليفركوزن

خطف يوفنتوس الإيطالي تعادلا قاتلا من ضيفه إشبيلية الإسباني 1-1 في الوقت بدل الضائع الخميس، في ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بينما فاز مواطنه روما على ضيفه باير ليفركوزن الألماني.

وكان إشبيلية "ملك" المسابقة من دون منازع -في عصرها الحديث بعدما أحرز لقبها 6 مرات بين 2006 و2020- في طريقه لفوز غال على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو، بعد أن افتتح التسجيل عبر الدولي المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 26.

لكن يوفنتوس خطف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بفضل رأسية من المدافع البديل فيديريكو غاتي.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في إشبيلية الخميس المقبل.

فيدريكو غاتي ينقذ يوفنتوس في الوقت القاتل ويؤجل الحسم للإياب 🔥🔥🔥#الدوري_الأوروبي #يوفنتوس_إشبيلية pic.twitter.com/VZOgmCB8Ok — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2023

ويعتبر عملاق تورينو من أنجح الأندية على صعيد "يوروبا ليغ" التي أحرز لقبها 3 مرات أيام كأس الاتحاد الأوروبي (1997) بينها اثنتان في التسعينيات (1990 و1993) التي شهدت وصوله أيضا مرة واحدة أخرى للنهائي (1995).

وفي حال فوزه بالمسابقة سيضمن فريق المدرب ماسيميليانو أليغري مشاركته بدوري أبطال أوروبا، في ظل الحديث عن توجه لحسم جزء من النقاط الـ15 التي استعادها في استئنافه للعقوبة المرتبطة بالتلاعب المالي، حيث يحتل المركز الثاني قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.

من ناحيته، عاد إشبيلية إلى التألق بعد بداية صعبة في "الليغا" حيث انتقل من التفكير بتجنب الهبوط الطموح بإحراز لقب "يوروبا ليغ" بعدما كان أخرج مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع النهائي، وذلك منذ وصول مدربه الجديد خوسيه لويس مينديليبار في مارس/آذار خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي.

كما فاز النادي الأندلسي في 6 من مبارياته التسع بالدوري متقدما للمركز الـ11.

وحقق روما فوزا صعبا على ضيفه باير ليفركوزن بهدف دون رد، على الملعب الأولمبي بالعاصمة، سجله إدواردو بوفي في الدقيقة 63.

ونجح المضيف في استغلال عاملي الأرض والجمهور في سعيه لتعزيز حظوظه في مواصلة المشوار بالمسابقة التي يعقد عليها آمالا كبيرة في ضمان وجوده بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تضاءلت حظوظه في حجز بطاقته عبر الدوري حيث يحتل المركز السابع.

وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها روما الدور نصف النهائي بمختلف المسابقات القارية بعد 2018 عندما خرج على يد ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم 2021 عندما خرج على يد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، والعام الماضي عندما تغلب على ليستر سيتي الإنجليزي في طريقه للقب "كونفرنس ليغ" على حساب فينورد روتردام الهولندي.