ميسي أساسيا مع سان جيرمان ومدرب الهلال السعودي: لا أعلم شيئا عن انتقاله للفريق

أكد كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي سيبدأ أساسيا في مواجهة ضيفه أجاكسيو بالدوري الفرنسي -غدا السبت- بعد عودته للتدريبات عقب إيقاف من النادي.

وأبلغ غالتييه مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة "تحدثت معه يوم الثلاثاء لمعرفة عقليته، ووجدته مصمما للغاية على اللعب، سيبدأ أساسيا غدا".

وعاد النجم الأرجنتيني للتدريبات -الاثنين الماضي- عقب إيقافه بسبب السفر إلى السعودية من دون تصريح من النادي وغيابه عن حصة تدريبية نتيجة لذلك.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن قائد منتخب الأرجنتين عوقب للإيقاف لأسبوعين عقب الزيارة حين كان من المفترض أن يتدرب مع التشكيلة في اليوم التالي للهزيمة 3-1 من لوريان بالدوري الفرنسي الشهر الماضي.

واعتذر ميسي لسان جيرمان ولزملائه يوم الجمعة الماضي وغاب عن التشكيلة خلال الفوز 3-1 على تروا بعد يومين.

ويتفوق سان جيرمان في الصدارة بفارق 6 نقاط عن لانس و8 نقاط عن أولمبيك مرسيليا أقرب مطارديه مع تبقي 4 مباريات بالموسم.

ويحيط الغموض بمستقبل ميسي في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من بطل العالم -لوكالة رويترز- أن النجم الأرجنتيني تلقى عرضا رسميا للانضمام للهلال السعودي في الموسم المقبل.

وقال غالتييه إن تركيز ميسي منصب على الفوز بالدوري الفرنسي، وأضاف أن اللاعب "حريص بشدة على التتويج باللقب.. في وجوده يجب أن نتأقلم مقارنة بما فعلنا أمام تروا، ليو يبقى ليو، لن أتحدث عن إحصاءات، لكن عندما يكون معنا يجب أن نلعب بتوازن مختلف".

ويمكن أن يقلص لانس الفارق إلى 3 نقاط في القمة إذا فاز على ضيفه ستاد رانس في وقت لاحق اليوم الجمعة. وخسر سان جيرمان 3 من آخر 4 مباريات على ملعبه.

من جهة أخرى، قال الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي إنه لا يعلم شيئا عن انتقال مواطنه ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين إلى السعودية الموسم المقبل.

وقال دياز -في مؤتمر صحفي أمس الخميس- قبل مواجهة الوحدة اليوم في نهائي كأس ملك السعودية "ميسي صديقي.. لكني أسمع مثلما تسمعون عن أخبار انتقاله إلى الهلال".

وكان والد ميسي قال إن قائد منتخب الأرجنتين لم "يوقع أو يوافق" على عقد للعب في السعودية الموسم المقبل، وذلك بعد أن أفادت تقارير وسائل إعلام بانتقال مهاجم باريس سان جيرمان للدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية الثلاثاء الماضي أن صفقة انتقال ميسي إلى السعودية "تمت بالفعل"، مضيفة أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بصدد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقد.

وقال خورخي والد ميسي -في بيان على إنستغرام- "لا يوجد شيء على الإطلاق مع أي ناد للعام المقبل. لن نتخذ القرار أبدا قبل أن ينهي ليونيل (الموسم) مع سان جيرمان".

وتابع أنه "بمجرد انتهاء الموسم، سيحين الوقت لتقييم الأمور قبل اتخاذ أي قرار.. أؤكد لكم أنه لا يوجد أي شيء مع أي طرف. لم نصل لاتفاق شفهي أو نوقع على عقود أو نتفق على أي شيء. لن نفعل ذلك حتى ينتهي الموسم".

وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة العام الماضي، وزار جدة مايو/أيار 2022، ثم عاد في يناير/كانون الثاني الماضي لخوض مباراة ودية مع باريس سان جيرمان ضد فريقي النصر والهلال وواجه كريستيانو رونالدو.