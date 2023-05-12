شاهد.. السومة يقود العربي لهزيمة السد والتتويج بكأس أمير قطر

توج العربي بلقب بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على السد بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي.

وتقدم عمر السومة للعربي في الدقيقة الـ62، قبل أن يضيف حامد إسماعيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة بالشوط الثاني.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل السومة الهدف الثاني له والثالث للعربي.

ووصل العربي إلى نهائي البطولة بعد أن اكتسح السيلية 7-1 في نصف النهائي، فيما فاز السد -في الدور نفسه- بنتيجة 5-1 على الشحانية.

وفاز العربي الذي حقق الكأس آخر مرة قبل 30 عاما (موسم 1992-1993)، باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

يذكر أن السد هو حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 18 لقبا.