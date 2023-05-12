شاهد.. السومة يقود العربي لهزيمة السد والتتويج بكأس أمير قطر
توج العربي بلقب بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على السد بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي.
وتقدم عمر السومة للعربي في الدقيقة الـ62، قبل أن يضيف حامد إسماعيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة بالشوط الثاني.
وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل السومة الهدف الثاني له والثالث للعربي.
ووصل العربي إلى نهائي البطولة بعد أن اكتسح السيلية 7-1 في نصف النهائي، فيما فاز السد -في الدور نفسه- بنتيجة 5-1 على الشحانية.
وفاز العربي الذي حقق الكأس آخر مرة قبل 30 عاما (موسم 1992-1993)، باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.
يذكر أن السد هو حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 18 لقبا.
شاهد تتويج حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للنادي #العربي بكأس سموه لكرة القدم#أغلى_الكؤوس#السد_العربي#قنوات_الكاس pic.twitter.com/7002bkCvmG
— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 12, 2023
الدولي السوري عمر السومة يفتتح التسجيل للعربي#كأس_الأمير | #السد_العربي | #كأس_أمير_دولة_قطر pic.twitter.com/FpOwFlDLdK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2023
هجمة مرتدة نموذجية اختتمها حامد إسماعيل في شباك السد#كأس_الأمير | #السد_العربي |#كأس_أمير_دولة_قطر #AmirCup #QatarAmirCup pic.twitter.com/ahm8riDZEC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2023
السومة يـتألق ويسجل الهدف الثالث للعربي وهدفه الشخصي الثاني في المباراة (3-صفر)#كأس_الأمير | #السد_العربي |#كأس_أمير_دولة_قطر #AmirCup #QatarAmirCup pic.twitter.com/gViZmN3XAZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2023