بأكبر فارق في عصر البريميرليغ.. هالاند يكتسح جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة النقاد الإنجليزية

فاز إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا، اليوم الجمعة، بعد أن سجل 51 هدفا في 47 مباراة.

ونال اللاعب النرويجي 82% من الأصوات، وهو أكبر فارق في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، متفوقا على ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أودريغارد.

وأبهر هالاند (22 عاما) الجميع بغزارة أهدافه في موسمه الأول مع سيتي الطامح للتتويج بثلاثية تاريخية.

وأصبح هالاند صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حين أحرز هدفه الـ35 في شباك وستهام يونايتد في وقت سابق هذا الشهر.

ولعب دورا بارزا في تصدر فريق المدرب بيب غوارديولا الدوري بفارق نقطة واحدة عن أرسنال مع تبقي 4 جولات، ولسيتي مباراة مؤجلة.

والأسبوع المقبل، يستضيف سيتي منافسه ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 1-1 ذهابا في العاصمة الإسبانية، كما يخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام غريمه مانشستر يونايتد في الثالث من يونيو/حزيران المقبل.

ونالت الأسترالية سام كير لاعبة تشلسي لقب أفضل لاعبة من الرابطة، وستتسلم مع هالاند الجائزة يوم 25 مايو/أيار الجاري.