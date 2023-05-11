شاهد.. إنتر ميلان يهزم ميلان ويضع قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا

وضع إنتر ميلان قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا بهدفين دون رد على مضيفه وجاره اللدود ميلان في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية الأم.

وجاء هدفا المباراة -التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" في حضور جماهير ميلان التي احتشدت في معظم المدرجات- في غضون 3 دقائق فقط.

وافتتح البوسني إيدين دجيكو التسجيل لمصلحة إنتر بالدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف الأرميني هنريك مخيتريان الهدف الثاني بالدقيقة الـ 11، ليقودا فريق "الأفاعي" لتحقيق انتصاره الأول على ميلان في سجل مبارياتهما بدوري أبطال أوروبا.

وقبل مباراة الليلة، سبق للفريقين أن التقيا 4 مرات في المسابقة بنسختي 2003 و2005، حيث حقق ميلان انتصارين وفرض التعادل نفسه على مباراتين دون أن يحقق إنتر أي فوز.

ويكفي إنتر الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب، التي تجري الثلاثاء القادم على نفس الملعب بحضور جماهيره، من أجل تأهله للمباراة النهائية في المسابقة التي توج بها 3 مرات كان آخرها عام 2010.

في المقابل، بات يتعين على "الروسونيري" -صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية المتوجة بدوري الأبطال برصيد 7 ألقاب- الفوز بفارق 3 أهداف على منافسه من أجل بلوغ النهائي.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بفوز ميلان بفارق هدفين، سوف يلجأ الفريقان إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار الفارق على حاله، سوف يحتكمان لركلات الترجيح لتحديد الفريق الصاعد للنهائي.

يذكر أن الصاعد، من مواجهتي إنتر وميلان، سيلتقي في المباراة النهائية التي تقام في 10 يونيو/حزيران القادم على ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين -التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد- انتهت بالتعادل 1-1 يوم الثلاثاء قبل أن يتجدد الموعد بين الفريقين على ملعب "الاتحاد" في لقاء الإياب الأربعاء المقبل.