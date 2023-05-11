جمعتهما الكرة وفرقتهما السياسة.. روماريو: بيبيتو خائن

"الرياضة تُصلح ما أفسدته السياسة" عبارة كانت تسبق أي مباراة أو موعد رياضي بين بلدين متناحرين سياسيا. لكن المقولة يمكن عكسها تماما، فالسياسة قد تُفسد الرياضة، وهذا ما حدث مع واحد من أفضل الثنائيات في تاريخ كرة القدم.

البرازيليان روماريو وبيبيتو اللذان لعبا دورا أساسيا في تتويج منتخب بلدهما بكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، نشب بينهما خلاف كبير رغم شراكتهما الناجحة في الملاعب والتي امتدت إلى السياسة وعملهما في حزب واحد.

وهاجم روماريو شريكه السابق بيبيتو، وقال في تصريحات أبرزتها شبكة "آر إم سي سبورتس" (RMS Sports) الفرنسية، أن "بيبيتو خائن.. خانني في السياسة".

وأضاف "سمح بخروجي من الحزب، في السياسة أرى ذلك كل يوم، لكن عندما يحدث ذلك مع شخص عشت معه وتربطك صداقة معه، فإن ذلك أمر محزن، لسوء الحظ هذه هي الحقيقة".

وتعود القصة إلى 2017، حينها أعلن روماريو، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ريو دي جانيرو، أن شريكه بيبيتو سينضم إلى حزبه السياسي "بوديموس" من أجل توحيد الجهود لإصلاح الولاية التي تعاني من ارتفاع معدلات العنف والجريمة ومن الإفلاس الاقتصادي.

وعام 2021، انضم روماريو إلى حزب "باتري" الليبرالي بزعامة غايير بولسونارو الرئيس السابق للبلاد، بينما اتجه بيبيتو نحو حزب العمال بقيادة الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.

ولم يتأخر رد بيبيتو على روماريو، فقال "من هو الذي يدعوني بالخائن؟ لقد تقدّم روماريو في السن وأصبح متعصبا لرأيه".

🚨 Política:

Romário critica Bebeto por briga política: 'Traidor. Foi o maior parceiro, não é mais', e seu ex-companheiro de seleção respondeu: 'é um egoísta, sempre pensou apenas nele' pic.twitter.com/yAfcPdUwSM — Notícias paralelas (@A_MelhorNoticia) May 9, 2023

وتابع "كثيرا ما يكون كلامه عبارة عن هراء، لا أريد أن أدخل في حالة من الجدال، ما أود التأكيد عليه أنني لا يمكنني قول نفس الشيء عنه، لكن الحقيقة أنه أناني، يفكر دائما في نفسه".

وأتم بيبيتو "لم أخن أحدا، العمل في السياسة جماعي، وروماريو لا يفكر إلا في نفسه، في السياسة لا أحد يفعل شيئا بمفرده، كرة القدم والسياسة تتم بشكل جماعي وروماريو يحب العمل فرديا".