توقعات بغيابه 4 أشهر عن ميلان.. الجزائري بن ناصر يخضع لعملية جراحية في الركبة

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، خضوع لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لجراحة في الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمس الأربعاء أمام إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يكشف ميلان عن مدة غياب بن ناصر، لكنه أكّد أنه لن يلعب مجددا هذا الموسم، إذ سيخضع لجراحة في غضروف ركبته اليمنى، في حين ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (Gazzetta dello Sport) أن فترة غياب الجزائري تتراوح بين 3 و4 أشهر.

🚨 Bennacer has undergone tests this morning that have shown post-traumatic cartilage injury of his right knee. He will have to undergo arthroscopy tomorrow or on Saturday at maximum pic.twitter.com/BUJYIFTY7W — Milan Eye (@MilanEye) May 11, 2023

واستُبدل بن ناصر (25 عاما) في الدقيقة 17 من خسارة ميلان أمام جاره اللدود، ليقف النادي الذي يقوده المدرب ستيفانو بيولي أمام مهمة صعبة بقلب النتيجة في مباراة الرد الأسبوع المقبل.

ويحتل ميلان المركز الخامس في الدوري المحلي الذي أحرزه الموسم الماضي، ويصارع لضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وبرز بن ناصر مع ميلان بشكل لافت خلال الموسم الحالي، واختير ضمن التشكيلة المثالية لمباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعد تألقه في مباراة فريقه ضد مواطنه نابولي.

وانضم متوسط الميدان الجزائري إلى ميلان عام 2019 قادما من إمبولي، ولعب دورا مهما في تتويج الفريق خلال الموسم الماضي لأول مرة منذ 11 عاما.

ومنذ وصوله إلى ميلان، لعب بن ناصر 145 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، وكانت إسهاماته الدفاعية مؤثرة، وهو ما جعله عنصرا ثابتا في تشكيلة الفريق.