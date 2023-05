توقعات بغيابه 4 أشهر عن ميلان.. الجزائري بن ناصر يخضع لعملية جراحية في الركبة

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، خضوع لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لجراحة في الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمس الأربعاء أمام إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يكشف ميلان عن مدة غياب بن ناصر، لكنه أكّد أنه لن يلعب مجددا هذا الموسم، إذ سيخضع لجراحة في غضروف ركبته اليمنى، في حين ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (Gazzetta dello Sport) أن فترة غياب الجزائري تتراوح بين 3 و4 أشهر.

🚨 Bennacer has undergone tests this morning that have shown post-traumatic cartilage injury of his right knee. He will have to undergo arthroscopy tomorrow or on Saturday at maximum pic.twitter.com/BUJYIFTY7W

