بالفيديو- بمشاركة 24 منتخبا.. ملاعب مونديال قطر تحتضن كأس آسيا 2023

تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس مراسم قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 التي تستضيفها قطر على 8 ملاعب، منها 6 من الملاعب التي استضافت كأس العالم 2022.

وستلعب البطولة خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني إلى العاشر من فبراير/شباط من العام القادم.

ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبا ستوزع على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني إلى الدور الثاني (ثمن النهائي)، كما ستتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز في المجموعات الست.

وستوزع المجموعات بناء على التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الآسيوي مؤخرا وهو كالتالي:

المستوى الأول: منتخبات قطر (حامل اللقب) واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية.

المستوى الثاني: منتخبات العراق والإمارات وعمان وأوزبكستان والصين والأردن.

المستوى الثالث: منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقيرغيزستان ولبنان.

المستوى الرابع: منتخبات الهند وطاجيكستان وتايلند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

ملاعب كأس آسيا

تقام البطولة على 8 ملاعب، منها 6 استضافت مباريات كأس العالم 2022 في قطر وهي ملاعب الجنوب والمدينة التعليمية والبيت (استضاف افتتاح مونديال 2022) والثمامة وأحمد بن علي وملعب خليفة الدولي، إضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد وعبد الله بن خليفة.

وتتميز ملاعب كأس العالم بمواصفات فريدة، أبرزها خاصية التبريد التي أذهلت كل العالم عندما طوعت قطر التكنولوجيا المتطورة في مجال التبريد لصالح رياضة كرة القدم، بجعل الملاعب صالحة للتنافس في كل فصول السنة، وفي أكثر أيام فصل الصيف سخونة كانت ملاعب قطر مهيأة لاستضافة مباريات كرة القدم، مما جعل قطر محط أنظار كل العالم والمنقذ للاتحاد الآسيوي في أشد الأوقات حرجا.

حيث نجحت ملاعب قطر في استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم وتصفيات الملحق المؤهل إلى كأس العالم، ودوري المجموعات في كأس دوري أبطال آسيا، في الوقت الذي عجز العالم عن تسيير نشاطه الرياضي إبان جائحة كورونا (كوفيد-19).

وبفضل الجاهزية المميزات الهائلة التي تتمتع بها الملاعب القطرية نجحت قطر في الفوز بشرف استضافة منافسات كأس آسيا 2023 بعد أشهر قليلة من تقدمها بملف الاستضافة، بعد اعتذار الصين عن استضافة البطولة.