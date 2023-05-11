رياضة

بعد هدفه في مرمى مانشستر سيتي.. فينيسيوس "جلاد الإنجليز" في دوري الأبطال

فينيسيوس جونيور سجل جميع أهدافه بالأدوار الاقصائية لدوري الأبطال ضد فرق إنجليزية
فينيسيوس جونيور سجل جميع أهدافه في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال ضد فرق إنجليزية (الفرنسية)
11/5/2023

كشف تقرير إسباني عن أرقام وإحصاءات مثيرة تثبت تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد ضد الأندية الإنجليزية على وجه الخصوص في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الدولي البرازيلي هدف فريقه الوحيد في مرمى مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو" وانتهى بالتعادل 1-1.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن فينيسيوس وصل إلى هدفه السابع في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، والملفت أن جميعها كانت في شباك فرق إنجليزية، وتحديدا ضد ليفربول ومانشستر سيتي.

وسبق لفينيسيوس أن سجل هدفين في ثمن النهائي ومثلهما في كل من ربع النهائي ونصفه، وهدفا في النهائي.

هدفا فينيسيوس في ثمن النهائي سجلهما ضد ليفربول في 21 فبراير/شباط 2023، وكان ذلك في مباراة الذهاب التي فاز فيها ريال مدريد على "الريدز" في أنفيلد 5-2.

وليفربول نفسه كان ضحية فينسيوس أيضا في ربع النهائي، واستقبلت شباكه هدفين من النجم البرازيلي في مباراة الذهاب التي أقيمت في السادس من أبريل/نيسان 2021، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" (معقل ريال مدريد المؤقت موسم 2020-2021)، وفيها فاز "الميرنغي" 3-1.

أما هدفاه في نصف النهائي فكانا في شباك مانشستر سيتي؛ الأول في ذهاب نسخة 2021-2022 على ملعب الاتحاد، حين سجل الهدف الثاني لريال مدريد في المباراة التي انتهت بفوز مثير "للسيتزنز" 4-3، في 26 أبريل/نيسان 2022، أما الثاني فكان أمس.

أما الهدف الوحيد في النهائي فسجله في شباك ليفربول، وأهدى من خلاله فريقه ريال مدريد لقب دوري الأبطال للمرة 14 في تاريخه.

 

وأشارت "سبورت" إلى أن فينيسيوس هو اللاعب "الأكثر حسما" بين زملائه في ريال مدريد في المباريات الأخيرة.

وأوضحت أنه أسهم في تسجيل 13 هدفا في آخر 11 مباراة بدوري الأبطال، إذ أحرز 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليعادل إنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2017-2018.

وبفضل هدفه أمس في مرمى مانشستر سيتي، وصل فينيسيوس إلى هدفه رقم 15 في مسيرته بدوري الأبطال، وبات ثالث أصغر لاعب من أميركا الجنوبية يصل لهذا الرقم، وفق شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات والبيانات.

ووصل "فيني" إلى هذه الحصيلة في عمر 22 عاما و301 يوما، بعد مواطنه وزميله بريال مدريد رودريغو غوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يُعد أصغر لاعب يحقق ذلك في عمر 21 عاما و288 يوما.

المصدر : مواقع إلكترونية