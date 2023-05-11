بعد هدفه في مرمى مانشستر سيتي.. فينيسيوس "جلاد الإنجليز" في دوري الأبطال

كشف تقرير إسباني عن أرقام وإحصاءات مثيرة تثبت تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد ضد الأندية الإنجليزية على وجه الخصوص في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الدولي البرازيلي هدف فريقه الوحيد في مرمى مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو" وانتهى بالتعادل 1-1.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن فينيسيوس وصل إلى هدفه السابع في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، والملفت أن جميعها كانت في شباك فرق إنجليزية، وتحديدا ضد ليفربول ومانشستر سيتي.

وسبق لفينيسيوس أن سجل هدفين في ثمن النهائي ومثلهما في كل من ربع النهائي ونصفه، وهدفا في النهائي.

هدفا فينيسيوس في ثمن النهائي سجلهما ضد ليفربول في 21 فبراير/شباط 2023، وكان ذلك في مباراة الذهاب التي فاز فيها ريال مدريد على "الريدز" في أنفيلد 5-2.

وليفربول نفسه كان ضحية فينسيوس أيضا في ربع النهائي، واستقبلت شباكه هدفين من النجم البرازيلي في مباراة الذهاب التي أقيمت في السادس من أبريل/نيسان 2021، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" (معقل ريال مدريد المؤقت موسم 2020-2021)، وفيها فاز "الميرنغي" 3-1.

أما هدفاه في نصف النهائي فكانا في شباك مانشستر سيتي؛ الأول في ذهاب نسخة 2021-2022 على ملعب الاتحاد، حين سجل الهدف الثاني لريال مدريد في المباراة التي انتهت بفوز مثير "للسيتزنز" 4-3، في 26 أبريل/نيسان 2022، أما الثاني فكان أمس.

أما الهدف الوحيد في النهائي فسجله في شباك ليفربول، وأهدى من خلاله فريقه ريال مدريد لقب دوري الأبطال للمرة 14 في تاريخه.

Real Madrid beat Liverpool last time out… ⚽️ Vinícius Júnior#UCLdraw pic.twitter.com/O70SsaofNo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022

وأشارت "سبورت" إلى أن فينيسيوس هو اللاعب "الأكثر حسما" بين زملائه في ريال مدريد في المباريات الأخيرة.

وأوضحت أنه أسهم في تسجيل 13 هدفا في آخر 11 مباراة بدوري الأبطال، إذ أحرز 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليعادل إنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2017-2018.

🇧🇷 Vinicius Junior a été décisif lors de ses 11 dernières titularisations en @ChampionsLeague (8 réalisations, 5 passes décisives). La meilleure série pour un joueur dans la compétition depuis Cristiano Ronaldo de juin 2017 à avril 2018 (11). #RMAMCI — Stats Foot (@Statsdufoot) May 9, 2023

3 – Os jogadores sul-americanos mais jovens a marcar 15 gols na Champions League: 🇦🇷 Lionel Messi em 2009 (21 anos e 288 dias)

🇧🇷 Rodrygo em 2023 (22 e 99)

🇧🇷 Vinicius Jr em 2023 (22 e 301) Talento. pic.twitter.com/QDJJ60od0f — OptaJoao (@OptaJoao) May 9, 2023

وبفضل هدفه أمس في مرمى مانشستر سيتي، وصل فينيسيوس إلى هدفه رقم 15 في مسيرته بدوري الأبطال، وبات ثالث أصغر لاعب من أميركا الجنوبية يصل لهذا الرقم، وفق شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات والبيانات.

ووصل "فيني" إلى هذه الحصيلة في عمر 22 عاما و301 يوما، بعد مواطنه وزميله بريال مدريد رودريغو غوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يُعد أصغر لاعب يحقق ذلك في عمر 21 عاما و288 يوما.