بالفيديو.. قطر المضيفة والبطلة تواجه لبنان في افتتاح كأس آسيا ومهمة سهلة للسعودية

أوقعت القرعة قطر حاملة اللقب وصاحبة الضيافة في مجموعة تضم الصين وطاجيكستان ولبنان بكأس آسيا لكرة القدم في يناير/كانون الثاني المقبل بعد سحب القرعة في الدوحة اليوم الخميس حين تسعى لتعويض إحباط الخروج المبكر من كأس العالم العام الماضي.

وتستهل قطر، التي توجت باللقب القاري لأول مرة في 2019 بالإمارات، مشوارها أمام لبنان ضمن المجموعة الأولى يوم 12 يناير/كانون الثاني 2024.

وبدأت قطر رحلة جديدة مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عقب انتهاء عقد الإسباني فيلكس سانشيز بعد التعرض لـ3 هزائم في كأس العالم.

وقال كيروش، عقب سحب القرعة، إنه لا يخشى الضغوط ويعوّل على الجمهور باعتباره "اللاعب رقم 12".

وأضاف "لا يمكن اللعب دون ضغوط، هذا جزء من اللعبة ويولد المتعة، لكن الضغط لن يؤثر على استعدادنا للبطولة، نريد بذل أقصى جهد والاستعداد بنسبة 1000%".

وتابع المدرب البرتغالي "سندافع عن اللقب وسنلعب على أرضنا، يجب أن نستعد لذلك جيدا، نحظى بلاعبين ممتازين لكننا سنواجه منافسين متميزين أيضا. عندما تبدأ البطولة لن تكون المهمة سهلة لأي منافس".

وتبدو مهمة السعودية، التي نالت لقبها الأخير في 1996، سهلة في المجموعة السادسة إذ تواجه تايلند وقرغيزستان وعُمان.

وتتطلع السعودية للبناء على فوزها التاريخي على الأرجنتين بطلة العالم في نهائيات قطر رغم الخروج من الدور الأول أيضا، ولم تعين بديلا حتى الآن للمدرب إيرفي رينار.

وتنافس الإمارات بالمجموعة الثالثة وتضم إيران البطلة 3 مرات بجانب هونغ كونغ ومنتخب فلسطين.

وتلتقي اليابان، صاحبة الرقم القياسي بالفوز باللقب 4 مرات ووصيفة بطلة النسخة الماضية، مع العراق وإندونيسيا وفيتنام، التي يقودها فيليب تروسيه مدرب اليابان السابق، بالمجموعة الرابعة.

وتشمل المجموعة الثانية أستراليا بطلة 2015 وأوزبكستان وسوريا والهند.

كلمة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة#كأس_آسيا2023#AsianCup2023 pic.twitter.com/eSTEd0SYqW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2023

وتأمل كوريا الجنوبية في تحقيق لقبها الأول منذ 1960 بعد اجتياز المجموعة الخامسة وتضم ماليزيا والأردن والبحرين.

وتستضيف قطر البطولة خلال الفترة بين 12 يناير/كانون الثاني و10 فبراير/شباط بعد تراجع الصين عن تنظيم النهائيات في ظل جهودها الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفيما يلي قرعة كأس آسيا 2023 في قطر:

المجموعة الأولى: قطر – الصين – طاجيكستان – لبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا – أوزبكستان – سوريا – الهند.

المجموعة الثالثة: إيران – الإمارات – هونغ كونغ – فلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان – إندونيسيا – العراق – فيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية – ماليزيا – الأردن – البحرين.

المجموعة السادسة: السعودية – تايلند – قرغيزستان – عُمان.