أول لاعب أردني يحترف في الدوري الفرنسي.. مونبلييه يتعاقد مع موسى التعمري

أعلن نادي مونبلييه الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم الدولي الأردني موسى التعمري، قادما من هيفرلي لوفين البلجيكي.

وكتب مونبلييه على موقعه الرسمي "تم التوصل إلى اتفاق من أجل قدوم المدافع الدولي السويسري الواعد بشير عمرجيش والجناح الدولي الأردني موسى التعمري".

وأضاف النادي المتوج بلقب الدوري الفرنسي مرة واحدة عام 2012 أن اللاعبين قادمان من إف سي زيورخ السويسري ولوفين البلجيكي تواليا وسيلتحقان بمونبلييه موسم 2023-2024 من دون الإشارة إلى قيمة الصفقتين ومدتهما.

واستهل التعمري الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ26 في العاشر من يونيو/حزيران المقبل، مسيرته الكروية مع شباب الأردن عام 2016 وبقي في صفوفه حتى صيف 2018، علما أن شباب الأردن أعاره موسم 2017-2018 إلى مواطنه الجزيرة وتوج معه بطلا لمسابقة الكأس المحلية وحلّ معه وصيفا لبطل الدوري.

انتقل صيف 2018 إلى أبويل القبرصي ولعب معه حتى صيف 2020 وتوج معه بلقب الدوري عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا في تلك التجربة بنسبة تهديف عالية (13 هدفا في 74 مباراة)، ثم وقّع عقدا لمدة 3 أعوام مع لوفين ينتهي الصيف المقبل، قبل إعلان انتقاله إلى مونبلييه، ليصبح أول لاعب أردني يحترف في الدوري الفرنسي.

174 – Mousa Al Tamari has attempted (384) and completed (174) more dribbles than any other player in the Jupiler Pro League since his debut for Leuven in October 2020. He could become the first Jordanian to play in Ligue 1. Artist. pic.twitter.com/DExOIc8Twz

— OptaJean (@OptaJean) May 11, 2023