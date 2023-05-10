مدرب الأرجنتين يتحدث عن وجهة ميسي المقبلة ويكيل المديح لمنتخب المغرب والركراكي

قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر إنه غير مهتم بوجهة قائد المنتخب ليونيل ميسي المقبلة طالما سيشعر بالراحة والسعادة.

وأثار مستقبل ميسي في باريس سان جيرمان تكهنات كثيرة في الأيام الأخيرة بعد أن أوقفه النادي المنافس في الدوري الفرنسي لسفره للسعودية وغيابه عن المران.

لكن والد ميسي خرج لينفي التوصل لأي اتفاق مع أي فريق وأن القرار النهائي سيكون بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال سكالوني في حواره مع قناة الكأس القطرية أمس الثلاثاء "ليذهب (ميسي) إلى المكان الذي سيشعر فيه بالراحة مع زملائه وجماهير النادي. الأمر لا يؤثر علينا كمنتخب فهو سعيد عند الانضمام إلينا ونحتاج أن يكون سعيدا".

وكال سكالوني المديح للمنتخب المغربي ومدربه وليد الركراكي بعد بلوغه الدور قبل النهائي في كأس العالم قبل الخسارة أمام فرنسا.

وأضاف سكالوني "بالإضافة إلى المنتخب السعودي، فإن المغرب كان اكتشاف كأس العالم، وهو فريق محارب. وليد فاجأ الجميع وهنأته على العمل المذهل الذي قام به في فترة قصيرة ونجاحه في إقناع لاعبيه بإمكانية الفوز على الفرق الأخرى".

وتولى الركراكي تدريب منتخب بلاده في نهاية أغسطس/ آب بعد رحيل البوسني وحيد خليلوزيتش.