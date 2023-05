لديه بدلاء قيمتهم السوقية تتجاوز 300 مليون يورو.. غوارديولا لم يجر أي تبديل في مواجهة ريال مدريد

أسئلة كثيرة طرحها المعلقون والخبراء الرياضيون عن أسباب عدم إجراء الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تبديلات في مواجهة ريال مدريد، رغم أنه يملك دكة مدججة باللاعبين قيمتهم السوقية بعشرات الملايين.

غير أن غوارديولا صدم الجميع ولم يشرك لاعبين من طراز رياض محرز وفيل فودين وجوليان ألفاريز وغيرهم، مفضلا الإبقاء على التشكيلة الأساسية رغم التعب والإرهاق اللذين كانا واضحين على كيفن دي بروين وإلكاي غوندوغان.

0 – Pep Guardiola didn't make a single substitution against Real Madrid, the first manager to do so in the Champions League at the semi-final stage or beyond since Alex Ferguson with Manchester United against Milan in April 2007 (SF, 1st leg). Stubborn. pic.twitter.com/4iIq3A7tfL

— OptaJoe (@OptaJoe) May 10, 2023