شاهد- قضى على خطورته وسيطر عليه.. هكذا أوقف روديغر مدافع ريال مدريد هالاند هداف مانشستر سيتي

مدربا ريال مدريد ومانشستر سيتي وجماهير الفريقين وكل الخبراء والمتابعين كانوا يراقبون ويترقبون ماذا سيفعل النرويجي إيرلينغ هالاند هداف "السيتيزنز" أمام الملكي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ولكن المفاجأة أن هالاند لم يقدم أي شيء يذكر، أو يشكل خطورة على مرمى البلجيكي تيبو كورتوا حارس "الميرينغي"، والفضل كله يعود للألماني أنطونيو روديغر الذي وضع "الإعصار" النرويجي في "جيبه" ولم يخرجه إلا بعد نهاية المباراة، معلنا انتصاره الساحق بالمعركة الخاصة بين اللاعبين.

ويُظهر فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل كيف كان الدولي الألماني ظلا فعليا للدولي النرويجي، ورافقه أينما تواجد فوق أرض الملعب.

هذا الأداء دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي للثناء عليه وقال ""توني ممتاز، أداؤه عال جدا. إنه لاعب يتمتع بخبرة كبيرة وجودة عالية، لم يكن الأمر سهلا لكنه لعب بشكل جيد للغاية. أنا سعيد جدا بما قدمه توني في المباراة".

pic.twitter.com/burRNvlw4b

— Out Of Context Football (@nocontextfooty) May 10, 2023