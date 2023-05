شاهد.. الأمن يخرج والد هالاند من مقصورة ملعب سانتياغو برنابيو بعد اشتباكه مع جماهير ريال مدريد

قامت قوات الأمن بملعب سانتياغو برنابيو باصطحاب آلف إينج هالاند، والد إيرلينغ هالاند، ومرافق معه إلى خارج مقصورة كبار الزوار؛ بعد اشتباك مع جماهير ريال مدريد وقيامه بحركة غير أخلاقية في المباراة التي تعادل فيها مانشستر سيتي مع ريال مدريد 1-1 أمس الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي هالاند ورجلا آخر يقومان بإيماءات بعضها معيب لجماهير الريال الذين هتفوا "اخرج، اخرج" (باللغة الإسبانية). وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن هالاند ألقى حبات الفول السوداني على جماهير الريال.

Alfie Haaland trolling the Real Madrid fans, before being escorted out of the Bernabeu last night! 🇪🇸👊 pic.twitter.com/My13zGAZar

وحاول آلف إينج هالاند تبرير موقفه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، وقال إن جماهير الريال انزعجوا لأنهم احتفلوا بهدف التعادل الذي سجله كيفين دي بروين.

وغرد بمقطع فيديو يظهر خروجه ولكنه لا يظهر الإيماءة غير الأخلاقية التي أبداها لجمهور الملكي، وقال "حسنا، جماهير ريال مدريد لم تكن سعيدة باحتفالنا بهدف كيفين دي بروين. بخلاف ذلك كان علينا الرحيل لأن جماهير الريال لم تكن سعيدة بالتعادل 1-1".

Ok. RM was not happy we were celebrating KDB goal. Other than than that we had to move because RM fans not happy with 1-1 https://t.co/PWpk6EAPUp

— Alfie Haaland (@alfiehaaland) May 10, 2023