تلقى عرضا عربيا.. برشلونة يعلن رحيل بوسكيتس نهاية الموسم

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن لاعب الوسط الدفاعي سيرجيو بوسكيتس سيغادر النادي في نهاية الموسم الحالي بعد أن أمضى 18 عاما مع الفريق الكتالوني.

بدأ بوسكيتس (34 عاما) مسيرته في فئات الشباب في برشلونة عام 2005 قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 2008.

وحمل الدولي الإسباني السابق شارة قيادة الفريق في الموسمين الماضيين تقديرا لدوره البارز مع النادي.

وساعد بوسكيتس برشلونة على الفوز بـ ألقاب للدوري الإسباني و7 ألقاب لكأس الملك و3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب لكأس العالم للأندية.

وقال بوسكيتس على إنستغرام اليوم الأربعاء "شعرت بفخر كبير لارتداء شارة القيادة لكن لكل شيء نهاية".

وخاض بوسكيتس، الذي اعتزل اللعب الدولي العام الماضي، أكثر من 700 مباراة مع برشلونة، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في مباريات القمة في إسبانيا أكثر من أي لاعب آخر، حيث لعب 48 مباراة أمام الغريم ريال مدريد.

وقد يضيف بوسكيتس لقبا آخر للدوري إلى إنجازاته هذا الموسم، إذ يتصدر برشلونة الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه قبل 5 مباريات من النهاية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بوسكيتس قبل عرضا من نادي الهلال السعودي.