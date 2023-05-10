بعد إعلانه الرحيل عن برشلونة.. بوسكيتس يتلقى رسالة عاطفية من صديقه ميسي

لم ينس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وداع الإسباني سيرجيو بوسكيتس صديقه وزميله السابق في برشلونة بعد إعلان الأخير أنه سيغادر البلوغرانا نهاية الموسم الحالي بعد أن أمضى 18 عاما معه.

وتشارك "البولغا" مع بوسكيتس لحظات رائعة في برشلونة، وفازا بجميع الألقاب، وكانوا جزءًا أساسيًا من أفضل فريق لبرشلونة في التاريخ.

وتجاوزت علاقة اللاعبين المستطيل الأخضر. ورغم رحيل ميسي إلى باريس وبقاء بوسكيتس في البرسا وبعد المسافة بين المدينتين؛ تعززت الصداقة بين الزميلين السابقين وشوهد ميسي وبوسكيتس يتناولان العشاء معًا في أحد مطاعم برشلونة.

لهذا السبب، بعد هذا اليوم المهم للدولي الإسباني السابق، لم يضع صديقه وزميله السابق ليو ميسي الفرصة لتوجيه رسالة صادقة تقديرا لمسيرة "بوسي" في برشلونة، فالنجمان ربحا كل شيء معا لكنهما كانا أيضا سويا في أصعب اللحظات.

وعلى حسابه الرسمي في إنستعرام كتب "البرغوث" الرسالة وأرفقها بصور تجمعه ببوسكيتس.

وجاء في الرسالة "في الملعب كنت ترتدي الرقم (5)، ولكن في الواقع أنت رقم (10) لاعبا وإنسانا. أتمنى لك الأفضل في مرحلتك الجديدة لك ولعائلتك بأكملها. شكرًا لك على كل ما قدمته داخل الملعب وخارجه، كانت هناك لحظات كثيرة أمضيناها معا، العديد من اللحظات الجيدة وأخرى كانت معقدة. ستبقى إلى الأبد".

وبدأ بوسكيتس (34 عاما) مسيرته في فئات الشباب في برشلونة عام 2005 قبل أن يشارك أول مرة مع الفريق الأول عام 2008.

وحمل الدولي الإسباني السابق شارة قيادة الفريق في الموسمين الماضيين تقديرا لدوره البارز مع النادي.

وساعد بوسكيتس برشلونة على الفوز بألقاب للدوري الإسباني و7 ألقاب لكأس الملك و3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب لكأس العالم للأندية.

وقال بوسكيتس على إنستغرام اليوم الأربعاء "شعرت بفخر كبير لارتداء شارة القيادة لكن لكل شيء نهاية".

وخاض بوسكيتس -الذي اعتزل اللعب الدولي العام الماضي- أكثر من 700 مباراة مع برشلونة، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في مباريات القمة في إسبانيا أكثر من أي لاعب آخر، حيث لعب 48 مباراة أمام الغريم ريال مدريد.

وقد يضيف بوسكيتس لقبا آخر للدوري إلى إنجازاته هذا الموسم، إذ يتصدر برشلونة الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه قبل 5 مباريات من النهاية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بوسكيتس قبل عرضا من نادي الهلال السعودي.