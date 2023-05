أنتونيلا شاركتهما الحديث.. تفاصيل حوار ميسي وليفاندوفسكي خلال حفل جوائز لوريوس

كشف تقرير إسباني عن تفاصيل الحوار القصير الذي جمع بين الأرجنتيني ليونيل ميسي (نجم باريس سان جيرمان) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وأظهر مقطع فيديو اللاعبين يتبادلان أطراف الحديث خلال وجودهما في حفل جوائز لوريوس الرياضية العالمية، الذي أُقيم بالعاصمة الفرنسية.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية بعضا مما دار بين اللاعبين، حيث بادر ميسي إلى سؤال ليفاندوفسكي عن أوضاع برشلونة.

وقال ميسي لليفا "هل كل شيء على ما يرام في برشلونة؟" فأجاب البولندي "نعم، الأمور جيدة".

وهنا تدخلت أنتونيلا روكروز (زوجة ميسي) في الحوار، وقالت "إنهما (ليفاندوفسكي وزوجته) يعشقان المدينة".

ووجه ميسي للمهاجم البولندي سؤالاً آخر مفاده "هل تعيشون في كاستيلديفيلس؟" وهي المنطقة التي يوجد فيها بيت النجم الأرجنتيني في برشلونة.

❗The conversation between Leo Messi and Lewandowski today:

Messi: "Everything going well in Barcelona?"

Lewy: "Yes, fine."

Antonella: "They are in love with the city [Lewy and his wife]."

Lewy: "Yes!"

— @mundodeportivo pic.twitter.com/xeKxminBIo

— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 8, 2023