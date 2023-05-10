أنتونيلا شاركتهما الحديث.. تفاصيل حوار ميسي وليفاندوفسكي خلال حفل جوائز لوريوس

كشف تقرير إسباني عن تفاصيل الحوار القصير الذي جمع بين الأرجنتيني ليونيل ميسي (نجم باريس سان جيرمان) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وأظهر مقطع فيديو اللاعبين يتبادلان أطراف الحديث خلال وجودهما في حفل جوائز لوريوس الرياضية العالمية، الذي أُقيم بالعاصمة الفرنسية.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية بعضا مما دار بين اللاعبين، حيث بادر ميسي إلى سؤال ليفاندوفسكي عن أوضاع برشلونة.

🗣️ La conversación entre Messi, Antonela y Lewandowski en español pic.twitter.com/FMG8l4DMdM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 9, 2023

وقال ميسي لليفا "هل كل شيء على ما يرام في برشلونة؟" فأجاب البولندي "نعم، الأمور جيدة".

وهنا تدخلت أنتونيلا روكروز (زوجة ميسي) في الحوار، وقالت "إنهما (ليفاندوفسكي وزوجته) يعشقان المدينة".

ووجه ميسي للمهاجم البولندي سؤالاً آخر مفاده "هل تعيشون في كاستيلديفيلس؟" وهي المنطقة التي يوجد فيها بيت النجم الأرجنتيني في برشلونة.

❗The conversation between Leo Messi and Lewandowski today: Messi: "Everything going well in Barcelona?" Lewy: "Yes, fine." Antonella: "They are in love with the city [Lewy and his wife]." Lewy: "Yes!" — @mundodeportivo pic.twitter.com/xeKxminBIo — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 8, 2023

وتُوج ميسي بجائزة لوريوس الرياضية كأفضل رياضي في العالم لعام 2022، ووصف ذلك بأنه "تكريم من نوع خاص".

وقال "هي المرة الأولى التي أفوز فيها منفردا بجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العام. إنه شرف لي أن أحمل هذه الجائزة وتكريم من نوع خاص، وقد جاءت العام التالي لفوزنا بلقب سعينا له لفترة طويلة، وهو كأس العالم في قطر".

وكان ميسي قد تقاسم الجائزة عام 2020 مع سائق "فورمولا-1" البريطاني لويس هاميلتون، لكنه انفرد بالجائزة في نسخة هذا العام بعد فوزه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022.

وحضر ليفاندوفسكي حفل هذا العام، وحصد جائزة لوريوس الرياضية من أجل الخير بسبب إنشائه برنامجا خاصا لمساعدة الأطفال النازحين بسبب الحرب.

وقال النجم البولندي عقب فوزه "إنه لشرف لي أن أكون هنا لاستلام جائزة لوريوس الرياضية من أجل الخير، هذا البرنامج ملهم".

وأضاف ليفاندوفسكي "تلعب الرياضة دورا هاما في خدمة قضايا المجتمع، والعمل الذي يقوم به فريقنا لمساعدة الأطفال الذين نزحوا بسبب الحرب، ومعالجتهم نفسيا لهو مثال رائع على ذلك".

وكان ليفاندوفسكي -الذي يخوض موسمه الأول مع برشلونة- أعرب عن أمله في اللعب بجوار ميسي في النادي الكتالوني.

وارتبط ميسي مؤخرا بالعودة إلى برشلونة -الصيف المقبل- بعد انتهاء الموسم الجاري (2022-2023).

وينتهي عقد "البرغوث" مع سان جيرمان يوم 30 يونيو/حزيران 2023، حيث يرغب أفضل لاعب في العالم 7 مرات العودة إلى برشلونة، لكن ذلك مرهون بقدرة إدارة "البلوغرانا" على حل أزماته المالية.