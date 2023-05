يتصدر بفارق 18 نقطة قبل 6 جولات من النهاية.. لماذا لم يتوّج نابولي رسميا بالدوري الإيطالي بعد؟

رغم أن نابولي يبتعد بفارق 18 نقطة وعدد كبير من الأهداف عن لاتسيو أقرب مطارديه قبل 6 جولات من النهاية، فإنه لم يتوج بعد بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الحالي 2022-2023، فما أسباب ذلك؟

فريق الجنوب الإيطالي فوّت على نفسه وجماهيره -أمس الأحد- فرصة الاحتفال "بالاسكوديتو" في معقله ملعب دييغو أرماندو مارادونا، بعد تعادله مع ضيفه ساليرنيتانا بنتيجة 1-1 في الجولة 32 من "الكالتشيو"، ليرفض هدية إنتر الذي تغلب على لاتسيو (ثاني الترتيب) في وقت سابق بنتيجة 3-1.

وعند النظر إلى جدول الترتيب، فإن نابولي يحلّق بعيدا في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة، بفارق 18 نقطة عن لاتسيو، الذي يملك في جعبته 61 نقطة.

ويتبقى على نهاية الدوري الإيطالي 6 جولات، أي ما مجموعه 18 نقطة، لتُثار التساؤلات عن عدم تتويج نابولي رغم تفوقه الكبير بفارق الأهداف أيضا.

Napoli's title party will have to wait another week 😫 pic.twitter.com/NUClt3fBMV

— GOAL (@goal) April 30, 2023