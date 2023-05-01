هل حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي؟ مدرب أرسنال يجيب

قال ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال إن الفريق لا يزال ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) هذا الموسم، وأشاد بالفريق لرفضه الاكتفاء بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

واعتلى أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي في أغلب فترات الموسم، لكنه فقد الصدارة إثر فوز مانشستر سيتي على فولهام 2-1 أمس الأحد في الجولة 34 للمسابقة.

وحقق مانشستر سيتي 8 انتصارات متتالية في الدوري، من بينها انتصاره على أرسنال 4-1 الأسبوع الماضي، ليقترب من التتويج بلقبه الخامس في الدوري خلال آخر 6 أعوام.

أما أرسنال، فقد حصد 3 نقاط فقط خلال آخر 4 مباريات، لكنه ضمن بالفعل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن غاب عن البطولة لفترة 6 مواسم.

ورغم أن مانشستر سيتي أصبح الآن المرشح الأوفر حظا للتتويج بالدوري الإنجليزي، فإن أرتيتا يهدف إلى إعادة أرسنال لمستواه المعهود اعتبارا من المباراة المقررة أمام تشلسي غدا الثلاثاء، وأكد رفضه اعتبار أن أرسنال بات خارج المنافسة على اللقب.

وفي تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الاثنين، قال أرتيتا "لقد حققنا ما كان يصعب تحقيقه، ولا يزال بإمكاننا الفوز بالدوري الإنجليزي، لأنه لا يزال تتبقى 5 مباريات، وقد تحدث خلالها كثير من الأمور".

وأضاف المدرب الإسباني أن "حسم اللقب الآن لم يعد بأيدينا نحن فقط. لكن الذي لا يزال بأيدينا هو محاولة الفوز بالمباريات المتبقية أمامنا، مع ترقب ما يحققه مانشستر سيتي".

وتابع أرتيتا أن "ما يفترض بنا فعله هو نسيان ما حدث الأسبوع الماضي، والتعلم منه وخوض المباراة المقبلة بكل حماس على أرضنا ووسط جماهيرنا من أجل تصحيح المسار".