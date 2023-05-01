ناقوس الخطر يدق في مانشستر قبل لقاء ريال مدريد.. البلجيكي دي بروين مصاب

غاب كيفين دي بروين عن مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام يوم الأحد بسبب الإصابة بعد تقديم أداء رائع في منتصف الأسبوع في فوز "السيتيزنز" الكبير على أرسنال 4-1.

وسجل صانع الألعاب البلجيكي هدفين في مرمى فريق ميكيل أرتيتا، لكنه اضطر إلى عدم المشاركة في فوز فريقه 2-1 خارج أرضه على فولهام.

وقال الإسباني بيب غوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) إن "دي بروين لا يشعر بالراحة.. تعرض لإصابة ولم يستطع مرافقة الفريق إلى فولهام. لا أعرف كم من الوقت سيغيب".

واستبدل دي بروين بالأرجنتيني جوليان ألفاريز قبل 10 دقائق من نهاية المباراة في مواجهة مانشستر سيتي الحاسمة ضد أرسنال.

وعلى الرغم من أنه لم يكن يعرج في طريقه إلى مقاعد البدلاء، أخبر غوارديولا المؤتمر الصحفي أن لاعبه طلب الاستبدال بعد أن شعر ببعض الانزعاج.

ولا يزال هناك أكثر من أسبوع على ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

في غضون ذلك، يستضيف "الفريق السماوي" وستهام الأربعاء المقبل وليدز السبت المقبل في محاولة لتعزيز صدارته لجدول ترتيب البريميرليغ.

ويبقى السؤال: هل سيكون دي بروين لائقًا للمشاركة في المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو في التاسع من الشهر الجاري؟