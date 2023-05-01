شاهد.. منشار مشجع مباراة الترجي وشبيبة القبائل يثير صدمة في العالم العربي

قال مصدر في وزارة الداخلية التونسية (طلب عدم الكشف عن هويته) لرويترز -اليوم الاثنين- إن الشرطة ألقت القبض على شاب انتشرت مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل منشارا كهربائيا في ملعب الترجي خلال أحداث شغب شهدتها مواجهة أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أول أمس السبت في رادس.

وتأهل الترجي إلى الدور قبل النهائي رغم التعادل 1-1 في مباراة تأخر شوطها الثاني نحو 40 دقيقة بسبب الشغب. منشار مشجع مباراة الترجي وشبيبة القبائل يثير صدمة في العالم الع

وخلال الاستراحة‭ ‬بين الشوطين حدثت اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى مشجعون ألعابا نارية نحو أرضية الملعب، وتدخّل عناصر الإطفاء لإخماد حرائق بسيطة.

واستفاد الترجي من فوزه 1-صفر ذهابا في الجزائر ليتأهل لملاقاة الأهلي المصري الذي أطاح بالرجاء المغربي من دور الثمانية.

وكانت تقارير محلية قالت في وقت سابق إن مستودعا تابعا للملعب الأولمبي في رادس تعرض خلال الشغب للنهب وسرقة بعض المعدات، ومن بينها‭ ‬المنشار الكهربائي، إضافة إلى عجلة جرار مطاطية كبيرة الحجم تم إشعالها لاحقا في أحد مداخل الملعب.

Il est donc désormais possible d’accéder au stade avec une tronçonneuse. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. pic.twitter.com/pKVANByvxM — Ahmed Adala (@Scoulino) April 30, 2023

وأكدت إذاعة موزاييك نقلا عن مصادر إلقاء القبض على الشاب وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه في الاتهامات التي نسبت إليه.

ووصف عمر حنين المتحدث باسم محكمة محافظة بن عروس -حيث يقع ملعب رادس- في مقابلة مع محطة "ديوان إف إم" المحلية أعمال الشغب بأنها "ذات درجة كبيرة من الخطورة".

وأضاف أنه بناء على صور ومقاطع فيديو انتشرت لأعمال الشغب التي تورط فيها عدد كبير من جماهير الترجي تم إلقاء القبض على 66 شخصا، بينهم 12 تحت سن الـ18.

مباراة في كرة القدم تم استخدام فيها منشار قطع الأشجار والبالة والمارطو..ورغم ذلك الحكم قرر استئناف المباراة 🙄🤔..@CAF_Online @CAFCLCC_ar pic.twitter.com/unx8vphTQX — wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) April 30, 2023

وأفادت بعض الصفحات التونسية بأنه تم استخدام منشار قطع الأشجار الكهربائي بعدما أقدم مجموعة من المشجعين على اقتحام غرفة الصيانة في الملعب واستخدام بعض معداتها -ومن ضمنها المنشار الكهربائي- في أحداث الشغب.

وعبّر عدد من الصحفيين والناشطين التونسيين والعرب عن صدمتهم بوجود مثل هذه اللقطات في الملاعب العربية.