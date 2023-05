شاهد.. منشار مشجع مباراة الترجي وشبيبة القبائل يثير صدمة في العالم العربي

قال مصدر في وزارة الداخلية التونسية (طلب عدم الكشف عن هويته) لرويترز -اليوم الاثنين- إن الشرطة ألقت القبض على شاب انتشرت مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل منشارا كهربائيا في ملعب الترجي خلال أحداث شغب شهدتها مواجهة أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أول أمس السبت في رادس.

وتأهل الترجي إلى الدور قبل النهائي رغم التعادل 1-1 في مباراة تأخر شوطها الثاني نحو 40 دقيقة بسبب الشغب. منشار مشجع مباراة الترجي وشبيبة القبائل يثير صدمة في العالم الع

وخلال الاستراحة‭ ‬بين الشوطين حدثت اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى مشجعون ألعابا نارية نحو أرضية الملعب، وتدخّل عناصر الإطفاء لإخماد حرائق بسيطة.

واستفاد الترجي من فوزه 1-صفر ذهابا في الجزائر ليتأهل لملاقاة الأهلي المصري الذي أطاح بالرجاء المغربي من دور الثمانية.

وكانت تقارير محلية قالت في وقت سابق إن مستودعا تابعا للملعب الأولمبي في رادس تعرض خلال الشغب للنهب وسرقة بعض المعدات، ومن بينها‭ ‬المنشار الكهربائي، إضافة إلى عجلة جرار مطاطية كبيرة الحجم تم إشعالها لاحقا في أحد مداخل الملعب.

وأكدت إذاعة موزاييك نقلا عن مصادر إلقاء القبض على الشاب وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه في الاتهامات التي نسبت إليه.

ووصف عمر حنين المتحدث باسم محكمة محافظة بن عروس -حيث يقع ملعب رادس- في مقابلة مع محطة "ديوان إف إم" المحلية أعمال الشغب بأنها "ذات درجة كبيرة من الخطورة".

وأضاف أنه بناء على صور ومقاطع فيديو انتشرت لأعمال الشغب التي تورط فيها عدد كبير من جماهير الترجي تم إلقاء القبض على 66 شخصا، بينهم 12 تحت سن الـ18.

وأفادت بعض الصفحات التونسية بأنه تم استخدام منشار قطع الأشجار الكهربائي بعدما أقدم مجموعة من المشجعين على اقتحام غرفة الصيانة في الملعب واستخدام بعض معداتها -ومن ضمنها المنشار الكهربائي- في أحداث الشغب.

وعبّر عدد من الصحفيين والناشطين التونسيين والعرب عن صدمتهم بوجود مثل هذه اللقطات في الملاعب العربية.

Something EXTREMELY abnormal happened last night in Rades.

Esperance fans were disciplined and well in order all throughout the 1st HT.

Some individuals started causing trouble at HT… one of them had a Chainsaw…

You're not allowed to bring a lighter into a stadium…#Tunisia pic.twitter.com/IQpZbdQM0D

— Souhail Khmira (@SKhmira) April 30, 2023