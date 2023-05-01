شتيغن الأول بفارق كبير عن أقرب منافسيه.. أفضل 10 حراس في الدوريات الأوروبية الكبرى

أسهم الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى فريق برشلونة، بدور كبير جدا في اقتراب "البلوغرانا" من الفوز بالدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجاري 2022-2023.

وفرض شتيغن نفسه نجما لبرشلونة طوال الموسم، ليس على صعيد الدوري الإسباني فحسب، بل في الدوريات الأوروبية الكبرى عموما، حسبما تُظهر لغة الأرقام.

وفي هذه السطور نسلط الضوء على أفضل 10 حراس في أوروبا، الذين يأتي تير شتيغن في مقدمتهم، اعتمادا على أرقامهم المسجلة خلال منافسات الدوريات المحلية فقط، ممن شاركوا في 20 مباراة وأكثر.

10. أندريه أونانا (إنتر ميلان)

تسلم الحارس الكاميروني الراية من زميله سمير هاندانوفيتش، وقدّم مستوى كبيرا لدرجة أنه دخل دائرة اهتمام تشلسي الإنجليزي.

لعب أونانا 21 مباراة بالدوري الإيطالي، اهتزت شباكه 19 مرة، بواقع 0.90 هدف في المباراة الواحدة، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك في 7 مباريات.

9. فويتشيك تشيزني (يوفنتوس)

تولى الحارس البولندي مسؤولية حراسة مرمى "السيدة العجوز" من الإيطالي المخضرم جوانلويجي بوفون، ويواصل الظهور بأداء جيد في عمر 33 عاما.

وقف تشيزني بين قوائم المرمى في 23 مباراة، تلقى خلالها 23 هدفا، بواقع 0.87 هدف في المباراة الواحدة، وبقيت شباكه نظيفة في 13 مباراة.

8. نيك بوب (نيوكاسل يونايتد)

يمكن القول إن "المكبايس" يدين بنتائجه الرائعة في الدوري الإنجليزي لحارسه بوب، الذي انضم للفريق الصيف الماضي قادما من بيرنلي، إذ يقترب نيوكاسل من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بوجوده في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن ليفربول (الخامس)، قبل 5 جولات من النهاية.

🧤 أرقام حارس المرمى نيك بوب مع #نيوكاسل هذا الموسم بجميع المسابقات : • لعب 37 مباراة و بالتحديد 3262 دقيقة

• 17 كلين شيت بنسبة %46

• استقبل 27 هدف بمعدل هدف كل 121 دقيقة

• نسبة الفوز %57 pic.twitter.com/i4P6yqHV6U — Portsmouthy_q8 (@portsmouthy_q8) April 30, 2023

وتلقى الحارس الإنجليزي 27 هدفا في 33 مباراة، بواقع 0.82 هدف في المباراة الواحدة، وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة، ويعد الأفضل في "البريميرليغ".

7. يهفان ضيوف (ستاد ريمس)

يُعتبر الحارس الفرنسي، البالغ من العمر 23 عاما، الأقل شهرة في القائمة الحالية، لكن تألقه مع نادي ريمس لفت الأنظار إليه بشدة.

لعب ضيوف 26 مباراة في "الليغ ون"، وتمكن المنافسون من هز شباكه 21 مرة، بمعدل 0.81 هدف في المباراة الواحدة، غير أنه منع الكرة من دخول المرمى في 13 لقاء.

6. فريدريك رونو (يونيون برلين)

يقف الفريق المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم على بُعد خطوات قليلة من ضمان مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2023-2024، ويفصله عن هذا الإنجاز 4 مباريات فقط.

وهنا يبرز دور الحارس الدانماركي رونو، الذي تلقى 20 هدفا في 25 مباراة، بواقع 0.8 هدف في المباراة الواحدة، بينما حمى عرينه بنجاح كامل في 10 مباريات.

5. برايس سامبا (لينس)

تشير الصحيفة الإسبانية إلى أن أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي يلعب لفريق لينس، وهو سامبا ذو الأصول الكونغولية.

ويُعتبر سامبا الحارس الأقل استقبالا للأهداف في الدوري الفرنسي بواقع 25 هدفا في 32 مباراة، بمعدل 0.78 هدف في المباراة الواحدة، بينما خرج بشباك نظيفة في 13 لقاء.

4. إيفان بروفيديل (لاتسيو)

انعكس مستوى الحارس الإيطالي على أداء فريقه، حيث يقفان في المركز الثاني، أحدهما على صعيد حراس المرمى في "الكالتشيو"، والآخر في جدول ترتيب الدوري.

انتزع بروفيديل ثقة مدربه ماوريسيو ساري، ليصبح الحارس الأساسي لفريق العاصمة الإيطالية، ويشارك في 32 مباراة.

خلال هذه المباريات قبلت شباكه 24 هدفا، بمتوسط 0.75 هدف في المباراة الواحدة، كما ترك الشباك نظيفة في 18 مباراة.

3. يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)

رغم تراجع مستوى الحارس السلوفيني، فإنه يبقى رقما ثابتا في مثل هذه القوائم، الذي يوجد فيها حاليا في المركز الثالث.

اهتزت شباك أوبلاك 20 مرة خلال 28 مباراة، بمتوسط 0.71 هدف في المباراة الواحدة، وخرج بشباك نظيفة في 12 لقاء.

2. أليكس ميريت (نابولي)

نقطة واحدة فقط تفصل نابولي عن لقب الدوري الإيطالي، حتى لو فاز ملاحقه لاتسيو في جميع المباريات المتبقية.

سيُشار بالبنان إلى الحارس ميريت كونه أبرز أصحاب هذا الإنجاز التاريخي، بعدما شارك في 31 مباراة، لم تلج الكرة شباكه خلالها إلا 22 مرة، بمعدل 0.71 هدف لكل مباراة، مع 15 مباراة بشباك نظيفة.

1. مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)

في الحقيقة، الفارق شاسع بين الحارس الألماني وممن سبقوه في هذا القائمة، فالأرقام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تير شتيغن هو الأفضل والأبرع هذا الموسم.

شتيغن سيعيد لقب الدوري الإسباني إلى خزائن برشلونة للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، لأنه دافع عن مرماه ببسالة، حيث استقبل 11 هدفا في 32 مباراة، بمعدل 0.34 هدف في المباراة الوحيدة، وحافظ على نظافة شباكه في 24 مباراة.