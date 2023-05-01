شاهد- احتفل فأصيب بالعضلة الخلفية.. لقطة كلوب خطفت الأضواء من فوز ليفربول على توتنهام

اشتهر يورغن كلوب مدرب ليفربول بطرق احتفاله الحماسية بالأهداف وبتصرفاته الجنونية خارج خطوط الملعب، لكن المدرب الألماني تخطى حدود جنونه أمس الأحد خلال فوز مثير 4-3 على توتنهام.

وكان كلوب في حالة ذهول بعد أن أهدر ليفربول تقدمه 3-0 في أول ربع ساعة وسمح لتوتنهام بالتعادل 3-3 حين هز ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون السابق، شباك أليسون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

لكن بعد دقيقة واحدة انتزع ديوغو جوتا هدف الفوز وركض كلوب للاحتفال قبل أن يصيب نفسه في عضلات الفخذ الخلفية كما بدا.

🤯🤯جنوووووون البريميرليغ ⚽️ د. 90+3 ريتشارليسون عادل النتيجة للسبيرز 3-3

⚽️ د. 90+4 جوتا يمنح ليفربول هدف التقدم بعد خطأ فادح من لوكاس مورا 4-3#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_توتنهام#PremierLeague pic.twitter.com/eZZyKyN7mH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2023

كما حصل كلوب على إنذار بسبب انفعالاته.

وقال كلوب "لست متأكدا إن كانت إصابة في العضلات الخلفية، ربما تكون في العضلة الضامة، لكنني تعرضت للعقاب، عقاب فوري على آثام صغيرة".

وبهذا الانتصار الرابع على التوالي في الدوري الممتاز ارتقى ليفربول إلى المركز الخامس لينعش آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، لكنه لا يزال خلف مانشستر يونايتد ونيوكاسل بفارق 7 و9 نقاط على الترتيب، ولعب مباراة أكثر من مانشستر يونايتد.

ويبدو ليفربول مرشحا على الأقل للتأهل للدوري الأوروبي لكن كلوب كان يتمنى إدارة أفضل للقاء اليوم بعد أن سمح لتوتنهام بتعديل النتيجة بطريقة غير مفهومة.

🗓️ المباريات المتبقية في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا#الدوري_الإنكليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/gFA7IPx3rv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2023

وقال كلوب "في الشوط الثاني كانت المباراة مفتوحة وبدأ توتنهام في الإيمان بنفسه وتمسك بالإيمان.. فتحنا لهم الباب وبدا أننا دفعناهم قليلا".

وعما إن كان يواصل مطاردة المربع الذهبي أنكر كلوب ذلك مشيرا إلى ضرورة الحذر من برايتون صاحب المركز الثامن الذي قد يرتقي إلى الستة الأوائل إذا فاز في مبارياته المتبقية.

وتابع "بالطبع لا أفكر في ذلك الآن، إذا فاز يونايتد ونيوكاسل في كل المباريات المتبقية فكيف يمكننا تحقيق ذلك؟ إذا فقدا نقاطا سنقترب منهما، ولحين حدوث ذلك يجب أن نفوز لنتأهل إلى أوروبا على أي حال".

وسحق برايتون منافسه ولفرهامبتون بسداسية أمس السبت وأصبح على بعد 4 نقاط من ليفربول وبمباراتين أقل من "الريدز".