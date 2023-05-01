رياضة

شاهد- إدانات بدون عقوبات.. هكذا تعامل الكاف مع الشغب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

FBL-CAF-C1-ESPERANCE-KABYLIE Esperance supporters take cover from teargas during a fight with riot police during the CAF Champions League quarter-final football match between Tunisia's Esperance Sportive de Tunis and Algeria's JS Kabylie at the Hammadi Agrebi Stadium in Rades on April 29, 2023. (Photo by Fethi Belaid / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)
أعلن شبيبة القبائل الجزائري أن مشجعيه تعرضوا لاعتداء وأكد أنه سيتقدم بشكوى للكاف (غيتي)
1/5/2023

أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) شغب المشجعين في مباراتين بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وأكد أنه سيبدأ تحقيقات في الأمر، لكن بدون الإعلان عن أي عقوبات أو إطار زمني للقضية.

وقال الكاف -في بيان اليوم الاثنين- إنه "يدين بشدة" سلوك مجموعة من المشجعين في مباراتي الترجي التونسي على أرضه مع شبيبة القبائل الجزائري، وكذلك الرجاء المغربي على ملعبه أمام الأهلي المصري.

وأضاف فيرون موسينغا أومبا الأمين العام للكاف، أن الجهات المختصة ستحقق في الأمر وستتخذ القرارات المناسبة، ووصف ما حدث في تونس والدار البيضاء بالشيء "غير المقبول".

وتابع "سيحيل الكاف الأمر إلى سلطاته القضائية لإجراء المزيد من التحقيقات".

وتأخر انطلاق الشوط الثاني في مباراة الترجي مع شبيبة القبائل لحوالي 40 دقيقة أول أمس السبت بعد اشتباك بين جماهير صاحب الأرض وسلطات الأمن في تونس.

وأعلن النادي الجزائري أن مشجعيه تعرضوا لاعتداء وأكد أنه سيتقدم بشكوى للكاف.

وتعادل الترجي 1-1 مع شبيبة القبائل بعد استكمال اللقاء، وتأهل إلى قبل النهائي بتفوقه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولا يمكن مقارنة ما حدث في تونس بالمغرب السبت الماضي، إذ ألقت بعض جماهير الرجاء قوارير في أرضية الملعب لكن اللعب لم يتوقف.

وتعادل الرجاء بدون أهداف على أرضه وتأهل الأهلي بفوزه 2-0 ذهابا.

ومن المقرر أن يلعب الترجي مع الأهلي في قبل النهائي، وسيستضيف الفريق التونسي مباراة الذهاب في 12 أو 13 الشهر الجاري، وقد يحظى بدعم مشجعيه إذا لم يكن الكاف قد استكمل التحقيقات.

المصدر : الجزيرة + وكالات