شاهد- إدانات بدون عقوبات.. هكذا تعامل الكاف مع الشغب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) شغب المشجعين في مباراتين بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وأكد أنه سيبدأ تحقيقات في الأمر، لكن بدون الإعلان عن أي عقوبات أو إطار زمني للقضية.

وقال الكاف -في بيان اليوم الاثنين- إنه "يدين بشدة" سلوك مجموعة من المشجعين في مباراتي الترجي التونسي على أرضه مع شبيبة القبائل الجزائري، وكذلك الرجاء المغربي على ملعبه أمام الأهلي المصري.

وأضاف فيرون موسينغا أومبا الأمين العام للكاف، أن الجهات المختصة ستحقق في الأمر وستتخذ القرارات المناسبة، ووصف ما حدث في تونس والدار البيضاء بالشيء "غير المقبول".

وتابع "سيحيل الكاف الأمر إلى سلطاته القضائية لإجراء المزيد من التحقيقات".

وتأخر انطلاق الشوط الثاني في مباراة الترجي مع شبيبة القبائل لحوالي 40 دقيقة أول أمس السبت بعد اشتباك بين جماهير صاحب الأرض وسلطات الأمن في تونس.

وأعلن النادي الجزائري أن مشجعيه تعرضوا لاعتداء وأكد أنه سيتقدم بشكوى للكاف.

جمهور الترجي التونسي والإتحاد الأفريقي بصفة عامة يعطي صورة جيدة للعالم عن تحضر القارة و تطورها😍وقوانينها الجميلة التي لاتقاس الا على الجزائر🇩🇿

العالم أمس ضحك على قارة إفريقيا ككل بسبب أعمال الشغب

هاته بعض الصور من فيلم الزومبي أاقصد من الأحداث التي جرت أمس في تونس@CAF_Online pic.twitter.com/MbucD9lPEF — جازية 🇩🇿 الجزائرية 🇩🇿 💚 🇩🇿 (@Djazziiiaa54) April 30, 2023

وتعادل الترجي 1-1 مع شبيبة القبائل بعد استكمال اللقاء، وتأهل إلى قبل النهائي بتفوقه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أحداث الشغب فى مباراه الترجى وشبيبه القبائل pic.twitter.com/rJTizApafF — The GodFather (@AmroAmro201) April 30, 2023

ولا يمكن مقارنة ما حدث في تونس بالمغرب السبت الماضي، إذ ألقت بعض جماهير الرجاء قوارير في أرضية الملعب لكن اللعب لم يتوقف.

صور من أحداث الشغب والعنف في مباراة #الترجي التونسي و #شبيبة_القبائل pic.twitter.com/wf57lVwR7y — أوراس | Awras (@AwrasMedia) April 29, 2023

وتعادل الرجاء بدون أهداف على أرضه وتأهل الأهلي بفوزه 2-0 ذهابا.

وفاة مشجعة مغربية (رحمها الله)، وإصابة العشرات قي مدخل ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قي المغرب بسبب تدافع المناصرين عند بوابة الدخول لحضور مباراة الرجاء ضد الأهلي المصري، وتسجيل عشرات المصابين في مدرجات ملعب رادس بسبب أحداث شغب بين شوطي مباراة الترجي وش. القبائل في نصف نهائي… pic.twitter.com/GE4XthU6bM — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) April 30, 2023

ومن المقرر أن يلعب الترجي مع الأهلي في قبل النهائي، وسيستضيف الفريق التونسي مباراة الذهاب في 12 أو 13 الشهر الجاري، وقد يحظى بدعم مشجعيه إذا لم يكن الكاف قد استكمل التحقيقات.