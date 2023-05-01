بالفيديو- هاجمه كلوب وأبو تريكة ودافعت عنه لجنة الحكام.. هل ظلم الحكم ليفربول وتوتنهام؟

رغم وقوع التحكيم في العديد من الأخطاء، رفضت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تصريحات الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بأن الحكم بول تيرني تصرف بشكل غير لائق خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على توتنهام 4-3 أمس الأحد.

وأشهر تيرني البطاقة الصفراء في وجه كلوب بسبب احتفاله الصاخب في وجه الحكم الرابع جون بروكس بعد تسجيل دييغو جوتا هدف الفوز القاتل لليفربول في الوقت بدل الضائع، بعد 99 ثانية من تسجيل ريتشارليسون هدف التعادل لتوتنهام.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، وجّه كلوب انتقادات للحكم تيرني، متهما طاقم تحكيم المباراة بالحديث إليه بشكل غير لائق.

ولكن لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز ذكرت، في بيان اليوم الاثنين، أنه "يتم ربط مسؤولي المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر نظام اتصالات خلال جميع المباريات، وبعد مراجعة التسجيل الصوتي للحكم بول تيرني بشكل كامل، يمكننا أن نؤكد أنه تصرف بطريقة احترافية طوال الوقت بما في ذلك عند إصدار تحذير لمدرب ليفربول، لذلك نرفض بشدة أي إشارة إلى أن أفعال تيرني كانت غير لائقة".

🤯🤯جنوووووون البريميرليغ ⚽️ د. 90+3 ريتشارليسون عادل النتيجة للسبيرز 3-3

⚽️ د. 90+4 جوتا يمنح ليفربول هدف التقدم بعد خطأ فادح من لوكاس مورا 4-3#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_توتنهام#PremierLeague pic.twitter.com/eZZyKyN7mH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2023

أبو تريكة يهاجم الحكم

ولم يكن كلوب الوحيد الذي انتقد الحكم بل انتقدته الأستوديوهات التحليلية للمباراة أيضا ومنها أستوديو قناة "بي إن سبورتس" على لسان النجم المصري السابق محمد أبو تريكة الذي قال إن "التحكيم لم يكن على مستوى المباراة".

وفي ضوء الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة نجد أن حكم الساحة بول تيرني أخطأ بالفعل في تقدير العديد من الحالات الفنية والقرارات الإدارية التي ظلمت الفريقين معا.

وأهم هذه الحالات تغاضيه عن احتساب ضربة جزاء لتوتنهام في الدقيقة 85 عندما أمسك إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول ريشارليسون مهاجم توتنهام داخل منطقة جزاء الريدز بشكل واضح ليوقف تقدمه نحو الكرة الأمامية العالية.

والغريب أنه رغم وضوح المسك بالذراع اليسرى لكوناتي فإن حكم تقنية الفيديو (فار) لم يتدخل بشكل صارم لتصحيح الخطأ الذي أثر على نتيجة المباراة التي كانت تشير لتقدم الريدز 3-2.

كما أن الحكم تغاضى عن احتساب مخالفة واضحة وإنذار أوليفر سكيب لاعب توتنهام في الدقيقة 34 عندما تدخل بشكل متهور على قدم لويس دياز لاعب ليفربول، علما بأن المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك) تنص على أن التهور يجب أن يعاقب بالإنذار.

ورغم أن سكيب نجح في لعب الكرة بالفعل -وهو أحد اعتبارات عدم احتساب مخالفة- فإنه اتجه بباطن حذائه بشكل متعمد واضح وغير مبرر في اتجاه ساق دياز بشكل يعرضها لخطر الكسر في حالة تنطبق عليها كل اعتبارات التهور، علما بأنها لا ترقى للعب العنيف الذي يستوجب الطرد لاعتبارين مهمين وهو عدم اندفاع سكيب من مسافة بعيدة والقوة غير المفرطة أو العنيفة في ضرب المنافس.