بالفيديو.. الشغب يضرب الملاعب التونسية مجددا ويفسد قمة الأفريقي والنجم الساحلي

شهد ملعب رادس "حمادي العقربي" أمس الأحد أعمال شغب جديدة من الجماهير التونسية بعد يوم واحد فقط من الشغب في مدرجات الملعب ذاته خلال مواجهة الترجي التونسي وضيفه شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ووقعت أعمال الشغب خلال مباراة القمة بين النادي الأفريقي والنجم الساحلي ضمن منافسات مجموعة التتويج في الدوري التونسي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز النجم 1-صفر.

وشاركت صفحات رياضية محلية عبر المنصات مشاهد من أحداث الشغب التي وقعت بين جماهير النادي الأفريقي وعناصر الأمن في الملعب.

وأظهرت بعض اللقطات المتداولة قذف الجماهير الألعاب النارية باتجاه رجال الأمن في محيط الملعب خلال مجريات المباراة، ليطلق الأمن الغاز المدمع للسيطرة على الشغب.

وبعد أحداث الشغب أول أمس السبت أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها ستبدأ تحقيقا للكشف عن ملابسات شغب مشجعي الترجي مع الأمن التونسي خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وتسببت الاشتباكات في تأجيل بداية الشوط الثاني نحو 40 دقيقة، قبل أن يتعادل صاحب الأرض 1-1 مع شبيبة القبائل ويتأهل إلى قبل النهائي بتفوقه 2-1 في مجموع المباراتين ويصبح على موعد مع الأهلي المصري.