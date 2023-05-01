الأمين جمال مالئ الليغا وشاغل عملاقَيها.. برشلونة يحمي موهبته وريال مدريد يتأهب لخطفه

يعلم برشلونة أن المغربي الواعد الأمين جمال موهبة استثنائية لا يمكن خسارتها، ففي سن الـ15 يريد البرسا تقديم أول عقد احترافي للشاب الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الكتالونية فإن البلوغرانا متفائل في أن تمديد عقد الجناح الواعد يسير على السكة الصحيحة وخاصة بعد مشاركته أول أمس السبت لأول مرة مع الفريق الأول للبرسا وأصبح أصغر لاعب يرتدي قميص برشلونة في الليغا.

وتضيف الصحيفة أن اللاعب الذي نقل إدارة أعماله إلى مكتب البرتغالي الشهير خورخي مينديز، بات محط أنظار فرق كبيرة والتي تنتظر تطورات تجديد عقده مع برشلونة.

ورغم أن مينديز يصبح مدير أعماله رسميا الصيف المقبل غير أن المفاوضات بين برشلونة والوكيل البرتغالي انطلقت لضمان بقاء خريج أكاديمية "لاماسيا" في "الكامب نو".

وتنقل الصحيفة عن أجواء البرسا أنه ليس من المناسب أن يأخذ مينديز لاعبه الجديد بعيدا عن البلوغرانا ولكن هناك تخوف في ظل رغبة فرق بضمه.

وزعم "راديو كتالونيا" أن ريال مدريد أجرى بالفعل خطوات لاستمالة الأمين جمال وضمه للملكي في حال لم يجدد عقده مع برشلونة.